攻擊畫面曝！桃園女「和伴侶吵架」衝國小抓女童「鎖喉出氣」過肩摔男友

記者羅欣怡／桃園報導

又有小學生遭攻擊！桃園一名女子懷疑伴侶感情出軌，昨（12日）傍晚找伴侶理論，突然爆氣走到對面國小，看見落單的女學生就出手勒脖，女子被熱心路人制止後，又回社區找男友算帳，直接來個過肩摔，剛好警方獲報抵達，當場壓制女子並送醫，院方直接收治。

畫面中，該名女子在學校門口發現落單的女學生，直接伸手勾住女童的脖子拖行，女童不斷掙扎，兩人在校門口發生拉扯，路過的騎士、對面的社區保全見狀，紛紛上前制止張女的行為。

桃園市議員余信憲在臉書指出，女學生被勒到臉色發白、幾乎無法呼吸，攻擊者甚至還試圖將她甩到地上。幸好，現場有路過民眾見義勇為，立刻出面制止，女學生才得以脫身，重新吸到空氣，隨後驚魂未定地跑回學校。

桃園分局獲報後立即啟動快打機制，員警迅速趕到現場，女子仍不斷對周邊民眾咆哮，甚至用頭自撞地面，員警安撫其情緒無果，為避免其暴起攻擊他人及阻止她自傷行為，員警果斷對其進行保護管束，並通知消防救護人員到場將其送醫治療，並進行兒少保護及校園安全通報。被害學童家長已提出傷害及恐嚇告訴，員警依規定受理並移請桃園地方檢察署偵辦。

警方嚴正申明，絕不容許任何暴力犯罪行為，違法者必定嚴加究辦絕不姑息。

