攻擊行動落幕？ 美國國務卿：不會對委內瑞拉「進一步行動」

2026年1月3日，委內瑞拉首都卡拉卡斯的卡洛塔空軍基地（La Carlota）升起濃煙，有飛機低空飛過。美聯社



據外國媒體今天（1/3）報導，美軍今天攻擊委內瑞拉，引起全球關注，擔憂局勢更加惡化，不過，最新消息指出，美國國務卿盧比歐預期：「美國不會對委內瑞拉採取進一步行動。」

據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）與BBC報導，美軍今天攻擊委內瑞拉，包括首都卡拉卡斯（Caracas）在內，多處遭到轟炸，美國總統川普則發文指出，委內瑞拉總統馬杜洛已遭美軍逮捕。

外界都在關注，局勢是否會進一步惡化，美國共和黨參議員李麥克（Mike Lee）今天表示，他已與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通電話，證實馬杜洛遭逮捕的消息。

李麥克透露：「盧比歐預期，在馬杜洛被逮捕的情況下，美國不會對委內瑞拉採取進一步行動。」

李麥克說明：「馬杜洛將因刑事指控，在美國接受審判」、「今晚的軍事行動，是為了保護執行逮捕令的人員。」

稍早李麥克在社群平台X發文，寫道：「我很希望能了解，在沒有宣戰或軍事授權的情況下，這項行動有什麼合憲的依據？」在與盧比歐通話後，他的態度似乎有所轉變。

