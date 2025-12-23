攻擊鐵路人員致死最重處無期徒刑！鐵路法修正案三讀

立法院會今（23）天三讀修正《鐵路法》修正草案，明定以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。（擷取自國會頻道）

台鐵暴力事件頻傳，立法院會今（23）天三讀修正《鐵路法》修正草案，明定以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金，若致鐵路從業人員於死者，最重處無期徒刑。

三讀條文明定，以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致鐵路從業人員於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

條文也規定，警察機關應派員赴現場排除或制止，如涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦，且鐵路機構得拒絕運送。

為避免黃牛票，三讀條文也加重購買車票加價出售或換取不正利益圖利者的處罰，從現行每張車票處價格的5倍至30倍罰鍰，提高至10倍至50倍罰鍰，且加價出售取票憑證圖利者也適用同樣規定。

另外，三讀條文也明定，地方營、民營及專用鐵路機構遇有重大行車事故或嚴重遲延，應立即通報交通部鐵道局，隨時將經過情形報請查 核，並啟動旅客接駁應變計畫；其一般行車事故及異常事件，亦應按月彙報。

