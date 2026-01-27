攻春節追劇商機！凱擘大寬頻推HBO Max超值方案、加價100元變高級方案
記者李鴻典／台北報導
9天春節連假，親友團聚追劇成為主要娛樂活動之一，特別是具話題性與高討論度的韓劇，更成為家庭與年輕族群的觀影首選。迎接農曆春節追劇熱潮，HBO Max集結多部獨家與話題韓劇強勢上線，凱擘大寬頻順勢推出高CP值光纖上網方案，月付799元，即可同時享有高速上網與豐富影音內容，打造宅家追劇新日常。
HBO Max將於2月4日推出溫馨療癒取向的新劇《給你宇宙》，描述彼此不合的姻親男女，意外成為新手爸媽，共同照顧留下的小姪子，在育兒日常中培養情感。由裴仁爀與盧正義攜手主演，搭配超萌寶寶角色，為春節追劇增添溫暖與驚喜。
韓娛粉絲們今年春節可盡情在HBO Max探索韓劇，包括《親愛的X》、《反派們》(Villains) 以及近期上線的《法官李漢英》(The Judge Returns)。《法官李漢英》由池晟飾演李漢英，講述了一位腐敗的法官冤死後，回到過去彌補過錯的故事。此外，HBO Max同時提供《不可能的任務：最終清算》、《匹茲堡醫魂》、《七王國的騎士》、《魔法壞女巫》、《一戰再戰》等人氣電影與影集，以及更多動作、浪漫、懸疑題材等豐富內容選擇。
在家觀看高畫質串流內容，需要穩定且順暢的網路支援，凱擘大寬頻推出300M高速上網方案，搭配2台Mesh Wi-Fi 6設備，打造全屋無死角的網路環境，特別適合大坪數或透天住宅使用，還能暢看HBO Max標準方案12個月，每月799元，即可滿足多裝置同時連線與日常追劇需求；同時還加贈一年「網路守護家」資安防護服務，主動攔阻釣魚網站、勒索病毒與惡意程式，為全家上網安全把關。有線電視用戶可申辦『好視雙享』方案，每月加價$100，即享有HBO Max高級方案，觀看豐富獨家影劇內容。
近年智慧城市與數位基礎建設快速推進，社區住宅成為智慧生活應用落地的重要場域。為讓更多社區及家戶能無痛升級智慧生活，中嘉寬頻攜手「窩福智慧物業管理平台」推出「智慧社區一站式解決方案」，從寬頻連線服務延伸至場域型整合服務，將高速光纖網路、智慧設備與數位管理系統一次整合，降低智慧化導入的複雜度與門檻。
對於社區來說，可享全社區網路光纖化、APP智慧物業管理系統導入，還配置專屬平板與連網設備，讓管理高效又省力；住戶則能擁有與領導品牌相同規格但價格更實惠的雙向對稱大頻寬優惠特案，同時提供多款如：SoundBox劇院串流盒、OTT串流影音自由配及智慧生活家電等多元影音娛樂方案任選擇，滿足全家人使用需求。
2026台北國際電玩展(Taipei Game Show，TGS)將於1/29在南港展覽館登場！連續4年參展的日本家用主機大廠任天堂是今年最受矚目的焦點之一，其新機Nintendo Switch 2(NS2)，憑藉高度話題與體驗升級的帶動下，PChome 24h購物站上買氣同步沸騰！隨《Pokémon Pokopia》、《魔物獵人 物語 3：命運雙龍》等新作接力發售，成功帶動硬體換機潮，任天堂遊戲機較去年同期銷售量爆增530%；PS系列遊戲作品也是一大亮點，PChome 24h購物指出，第一季起多款大作《仁王3》、《惡靈古堡9 安魂曲》接連開放預購，作品類別橫跨動作冒險、格鬥與恐怖生存，反映出上半年遊戲市場類型之多元，精準對應不同玩家族群的偏好。此外，Windows電競掌機因打破空間限制，讓玩家隨時體驗PC 3A大作與Steam遊戲庫，有效填補碎片化時間，電競掌機銷售量年增206%，成為今年寒假受矚目的娛樂選擇。
觀察發現，硬體銷售深受新作發行帶動，無論是家庭派對或硬派續作，豐富的軟體陣容皆是消費者購入主機的主要誘因，現正是玩家們入手的最佳時機。站上同步推出此次TGS首度展出玩家引頸期盼的「羅技G PRO X 2 SUPERSTRIKE 無線類比電競滑鼠」，即日起至2/4預購登錄再抽「香港電子競技朝聖之旅」，圓一場電競迷的夢！PChome 24h購物「電玩品類日」推出1/31限量搶購活動，Nintendo Switch 2主機+遊戲超值組 限量時段10:00、15:00、21:00下殺優惠、即日起至2/28消費滿15,000元登記送最高5,000 P幣以及MyCard點數卡全面95折優惠。
全球記憶體與儲存品牌金士頓宣布，旗下屢獲殊榮的IronKey Keypad 200系列USB硬體加密隨身碟（Keypad 200與Keypad 200C），正式通過美國國家標準與技術研究院（NIST）FIPS 140-3 Level 3密碼模組安全認證。這項肯定使Keypad 200系列與先前已通過同級認證的IronKey D500S齊列，進一步展現金士頓持續提供強大且通過認證之資安解決方案的承諾。
IronKey Keypad 200系列搭載實體鍵盤，採用獨立於作業系統外的硬體加密設計，可支援Windows®、macOS®、Linux®以及ChromeOS™，並可透過USB Type-A或USB Type-C®連接iOS與Android™裝置使用。IronKey Keypad 200系列為醫療、科學研究、工業設備及精密機械等需頻繁進行資料存取、且對資訊安全高度敏感的應用場域，提供關鍵且可靠的保護。此外，針對營運技術（Operational Technology, OT）基礎建設相關產業，NIST亦於最新發布的《SP 1334特別出版物》中建議，應採用具備強化安全機制的USB儲存裝置。
隨著全球最大消費性電子展2026 CES圓滿落幕，LG再次展現對科技創新與生活美學的長期投入。LG透過新聞稿表示，回顧2025年整體市場表現，LG將紮實的技術實力落實於消費者日常之中，並轉化為具體的市場成果。根據第三方最新市場調查數據顯示，LG洗衣機、乾衣機、對開冰箱，以及空氣清淨機與變頻除濕機等多項家電品類，為2025年全台銷售第一品牌；同時，LG OLED電視已連續13年榮登全球銷售第一，而在台灣市場，LG亦為2025年整體智慧顯示器銷售第一品牌，展現LG在台灣長期耕耘所累積的全方位產品實力。
LG說，展望未來，LG將持續結合穩定可靠的科技實力、細膩的設計思維與美學底蘊，打造更貼近生活的創新應用，陪伴更多家庭實現智慧、舒適且值得信賴的美好生活體驗。
同場加映！台灣衛浴設備品牌CAESAR凱撒衛浴，近年致力將抗菌科技與空間美學導入更多公共場域，攜手臺北捷運公司推動公共設施升級。此次於北台灣最重要的交通樞紐－台北車站，全新打造升級滅菌抗病毒的「CAESAR凱撒電漿滅菌廁所」，即日起為每日大量通勤與轉乘的國內外旅客，帶來更安心、潔淨且舒適的如廁體驗。
7旬翁想賣20張台積電「變現3500萬」！專家點頭：當然可以
機車視野大進化！Pernis蜂鷹「三鏡頭」秒殺盲區 主動預警防護升級
充10分鐘聽4小時！soundcore Liberty Buds最輕巧降噪體驗
發票爽中獎！他點進官網臉綠了：竟秒噴1.6萬 眾人點出1破綻：虧大了
