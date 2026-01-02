攻殼機動隊要成真了？馬斯克：Neuralink 2026年量產腦機介面

Elon Musk 再次把「科幻走進現實」的開關往前推了一步。他昨（1）日表示，旗下腦機介面公司 Neuralink 預計將在 2026 年開始「大量生產」腦機介面裝置，並逐步改為全自動化手術流程。這項消息一出，立刻讓不少玩家與動漫粉絲聯想到《攻殼機動隊》中的義體化世界，或《刀劍神域》那種「大腦直連系統」的未來想像。

Neuralink 讓不少人聯想到動漫作品（圖源：攻殼機動隊、電馭叛客 邊緣行者）

Neuralink 目前開發的植入式裝置，核心目標是協助脊髓損傷等重度神經疾病患者。根據已公開的案例，首位受試者已能透過腦機介面直接操作電腦，不僅能玩遊戲、上網、在社群平台發文，甚至能在筆電上移動游標。對玩家來說，這幾乎就是現實版的「意念操控 UI」，距離科幻作品中那種「想像即操作」的狀態，已不再只是設定稿。

事實上，Neuralink 的發展並非一路順遂。美國 FDA 曾在 2022 年否決其人體試驗申請，直到相關安全疑慮獲得改善後，才於 2024 年放行進行人體植入測試。Neuralink 也在 2025 年 9 月對外透露，全球已有 12 名重度癱瘓患者完成腦部植入，並能「透過思想」操作數位裝置，甚至部分實體工具。

如果說《刀劍神域》描繪的是意識完全潛入虛擬世界，那 Neuralink 現階段比較像《攻殼機動隊》或《電馭叛客 2077》中較早期的義體化階段：不是讓人進入另一個世界，而是讓人重新取得對現實世界的控制權。不過，這也讓部分玩家自然聯想到《電馭叛客 2077》《電馭叛客：邊緣行者》裡反覆出現的關鍵詞「神機錯亂」，引起一陣熱議：「攻殼機動隊的世界要來了嗎」、「2077要成真了」、「會神機錯亂嗎」、「我是想到黑鏡的劇情...」、「我沒癱瘓也想裝」、「我要裝沙坦」！