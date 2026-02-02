攻殼機動隊THE GHOST IN THE SHELL全新動畫將在2026年7月上映，Science SARU操刀人物回歸士郎正宗原作風格

於2025年4月宣布由Science SARU擔任製作將推出全新動畫版攻殼機動隊THE GHOST IN THE SHELL，在2026年1月30日正式在官方頻道釋出第一支正式預告片，並確定於2026年7月開始在日本播出，全新的預告片也進一步確認此次的動畫版人物設定將更貼近士郎正宗的原作風格。

雖然許多粉絲對攻殼機動隊THE GHOST IN THE SHELL的認識多來自知名導演押井守與Production I.G.在1995年所執導的攻殼機動隊動畫電影，或是後續在2002年由神山建治執導、同樣由Production I.G.製作的電視及OVA版本，另有2013年風格迥異的攻殼機動隊：Arise，然而無論是電影版本或是電視版本的人物設定及劇情皆與士郎正宗的漫畫版本有所差異，故在2025年預告片採用與漫畫版更接近的人物風格也令人矚目。

在此次的第一支正式預告，進一步確定由Science SARU擔任製作的攻殼機動隊THE GHOST IN THE SHELL在人物的設定採取接近士郎正宗漫畫版本的風格，也令人好奇此次劇本是否也會循漫畫原版風格而非像先前幾部大幅改編的做法。

2026年版攻殼機動隊THE GHOST IN THE SHELL由Science SARU擔任製作，Moko-chan擔任監督(根據資料為湯淺政明弟子，也是膽大黨動畫的副導演)，劇本為円城塔，作畫監督為半田修平，片頭標誌則由知名藝術家空山基操刀。

