攻蛋倒數！李聖傑放話「每一秒都是驚喜」 搶先曝喜訊寵歌迷

「情歌之王」李聖傑即將在12月登台北小巨蛋開唱，19日推出全新單曲〈晚成〉，作為提前給歌迷的驚喜禮物。談起備戰小巨蛋，李聖傑以「梭哈」形容自己的心情，霸氣喊道：「從開場到安可，每一秒都是驚喜！」

李聖傑以「梭哈」形容自己將登上小巨蛋開唱的心情。（圖／ 華納音樂 提供）

李聖傑將在12月26日及27日，一連兩天登台北小巨蛋舉辦個人演唱會《One Day 直到那一天》。隨著首次站上小巨蛋進入倒數，他透露已進行長達兩個月的密集身體管理，從飲食控制、澱粉攝取比例、營養補充，再到心肺訓練與重量訓練，全都按照計畫執行。他還霸氣喊話：「從開場到安可，每一秒都是驚喜！」強調這次演唱會在音樂編排、造型設計到舞台視覺全都升級，要以巔峰狀態回應歌迷多年支持。

廣告 廣告

李聖傑以「梭哈」形容自己的心情，強調不保留、不藏招，要把所有準備一次端上檯面。他也特別將跨年留在台灣，期待在演唱會後緊接著於跨年舞台與歌迷相見，用新歌與經典作品陪伴大家迎接嶄新的一年。李聖傑也悄悄為到場支持的粉絲們準備「小驚喜」，演唱會現場將出現呼應贈禮概念的應援巧思。

李聖傑新曲〈晚成〉由陳學聖作詞、蔡伯南作曲，是繼蔡伯南創作〈痴心絕對〉23年後的再次合作，歌詞中一句「不惑，真不惑嗎？」讓他深有感觸。談到新單曲錄音當下的心情，李聖傑形容那是一段自我對話的過程。他分享，第一次聽到這首歌的demo時，就發現這首歌和過往大家熟悉的情歌很不一樣。它講述的是人生的過程與狀態，更走向內心。

李聖傑驚喜推出全新單曲〈晚成〉。（圖／ 華納音樂 提供）

李聖傑坦言，在演唱時不再只是技巧的展現，而是回到內心狀態的拿捏，或許仍保有一點幼稚，但整體心境是平穩而自在的。他認為，所謂的「晚成」，並不是一定要完成什麼具體的成就，而是在經歷過人生的起伏、挫折與歷練之後,能夠慢慢找到屬於自己的步調與位置。當一個人走過該走的路、承受過該承受的重量，才有可能進入一種比較安定、比較清楚自己的狀態。這樣的成熟，不是急著抵達終點，而是在過程中一步一步累積而來。

延伸閱讀

藍白彈劾賴清德！陳昭姿喊話綠粉：若其他人效法他不也是獨裁？

嗆「台軍買多少美武器都沒用」 胡錫進：解放軍事優勢是壓倒性的

藍白轟賴清德如袁世凱！陳智菡：歷史會懲罰拒絕記取教訓的人