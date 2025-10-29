攻跨境物流商機 全家與亞馬遜合作推寄件

（中央社記者何秀玲台北29日電）全家看好跨境電商為個人與中小型賣家藍海市場，宣布與「亞馬遜全球開店」合作，推出跨境物流寄件服務，以貨物隨到隨寄、專業報關等服務，將全家店舖作為跨境物流的寄件首站，鎖定自由工作者、創業青年、斜槓族等，助攻商品銷往亞馬遜平台3億活躍用戶。

全家數位金融部長劉東豪今天透過新聞稿表示，過往個人與中小型賣家若要將商品銷售至海外市場，僅能透過第三方業者或國際貨運寄往海外，並需自行或委由廠商完成報關、稅務申報等，繁瑣流程導致跨境銷售不易，讓個人賣家卻步。

此次全家與全球電商龍頭亞馬遜共同推出「跨境物流寄件方案」，將簡化過往自行送運跨境包裹的繁瑣物流程序，其中4400間全家店舖作為台灣賣家跨境出海的寄件起點。

全家向中央社記者表示，切入跨境物流，是為了因應電商蓬勃發展以及全民賣家時代來臨；至於預期寄件量，因跨境物流寄件服務為嶄新服務，首階段無特別設立件數目標，但未來可望帶來新EC（電商）件數之外，也能再增加進店寄件時的併買效益。

此外，統一超表示，2014年即布局跨境物流服務平台，推出「國際交貨便」，再加上全球電商市場興旺，今年使用量倍數成長，因消費者、小賣家可24小時就近在全台7100家門市寄件，將包裹、貨物送往中國大陸、日本、澳洲、加拿大、香港、新加坡、馬來西亞等需求量高的國家。

統一超表示，也串連電商開店平台SHOPLINE、日本最大二手網購平台Mercari、蝦皮跨境、淘寶等知名跨境電商，持續提供消費者海外網購取貨需求。（編輯：林家嫻）1141029