攻雪山奪2命！元旦強冷氣團來襲，管理處籲牢記「333原則」：別讓憾事重演。圖／翻攝自臉書粉專「雪霸國家公園」

台灣第二高峰雪山今年初雪才剛降下不到10天，就傳出已有2名登山客疑因失溫喪命的悲劇。雪霸國家公園管理處今天在臉書粉專發文提醒，元旦將再度有冷氣團影響山區，計畫登山跨年的民眾務必提高警覺，做好充分準備，同時呼籲大家牢記「333原則」—3小時嚴重失溫，3天沒有喝水，3個星期不進食，將有生命危險！務必謹慎再謹慎，別讓憾事再發生。

雪霸國家公園管理處指出，12月26日及27日，分別有2名男性登山客在雪霸園區內的匹匹達山區與博可爾草原山區疑似因失溫喪命。管理處表示，完整且客觀的山難調查尚未出爐，呼籲民眾不要過早要求救難付費或批評，並以現有資訊提醒登山安全注意事項。管理處進一步提出5大安全重點：

一、元旦冷氣團來襲

根據中央氣象署預報，元旦夜後將有冷氣團報到，各地氣溫明顯下降。計畫在雪霸園區跨年登山的民眾，務必做好雪地登山裝備與保暖措施。雪霸園區今年雪季管理與服務正式啟動，將在熱門登山路線山口安排人員檢查裝備並說明雪攀注意事項，請登山者配合。

二、牢記「333原則」

登山安全需注意「3小時嚴重失溫，3天沒有喝水，3個星期不進食」的危險。管理處強調，預防失溫比治療失溫更重要，建議採「洋蔥式」穿法、主動與被動回溫、避免衣物潮濕及風寒效應等。隊伍若有人失溫，保持冷靜同樣關鍵。

雪霸國家公園管理處提醒，元旦夜強烈冷氣團來襲，登山客務必謹慎再謹慎，做好充分準備，避免悲劇重演。圖／翻攝自臉書粉專「雪霸國家公園」

三、即刻排除錯誤

雪季山難多由小錯誤累積而成。管理處指出，例如將6天行程壓縮為4天、忽視氣象預報、低溫降雪加強風寒效應等，若不即時修正，容易釀成悲劇。

四、冬季登山不可用春夏秋思維

雪季登山環境困難，包括冰雪岩地形及低溫條件，都比其他季節更具挑戰性。管理處提醒，登山者需正確使用雪攀裝備、落實保暖措施，遇惡劣天氣或困難地形時應果斷撤退。

登山安全需注意「3小時嚴重失溫，3天沒有喝水，3個星期不進食」的危險。圖／翻攝自臉書粉專「雪霸國家公園」

五、管制與管理以自律為主

雪霸國家公園指出，園區多數「管制與禁止」已轉為「管理與建議」，例如雪季裝備檢查與聖稜線獨攀限制，目的在於鼓勵登山者為自身行為與生命負責。是否回到嚴格管制，將取決於登山者的自律與風險評估能力。

管理處同時感謝近期寒冷天氣中，仍辛勤投入救援的台中市消防局、苗栗縣消防局、保七總隊第五大隊及雪霸保育巡查員等人員，提醒民眾務必謹慎規劃雪季登山活動，以確保自身安全。



