攻頂101再曬「幕後視角」 霍諾德PO史詩級照片！全網大讚

霍諾德攻頂101，再曬出「幕後視角」。圖／IG@ alexhonnold

世界頂級徒手攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）上週日（25日）透過 Netflix直播挑戰《赤手獨攀台北101：直播》，以91分30秒成功征服台北101。今天（1日）一早他在IG發文，曬出多張「幕後視角」的照片，並說這是史詩般的照片，整個播放過程的工作人員都非常棒，自己以前從未經歷過這樣的景象。

霍諾德在IG曬出多張照片，包含台北101隔壁天空塔在他攀登前一晚為他打燈在大樓加油的字樣「GO ALEX GO」，他說這輩子都沒見過這樣的應援，而這些照片是Netflix團隊成員的攝影師Pablo Durana拍攝下來的。

台北天空塔為霍諾德應援。圖／IG@ alexhonnold

除了台北天空塔前一晚的應援之外，還有懸在空中的纜線，以及在霍諾德攀爬過程中的攝影師背影，以及從地面往上看、十分宏偉的台北101大樓。霍諾德說，整部紀錄片和劇組人員在這個項目上完全是更上一層樓，「認真說，這些年來我合作過項目的所有最棒的人。這真的是這個項目的主要樂趣之一：與我所有的朋友一起工作，看到他們在最擅長的事情上出色」。

霍諾德曬出幕後工作人員照片。圖／IG@ alexhonnold

網友看後也紛紛留言表示「謝謝你來台灣帶來如此震撼人心的壯舉，看了很讓人感動」、「你讓世界看見台灣」、「謝謝你帶給我們難忘的體驗」、「你的毅力鼓舞了所有人」、「希望能再來台灣」、「傳奇」、「你在創造歷史」、「有史以來最棒的氛圍」、「謝謝你帶給世界看台北有多美」、「確實是史詩級別」。



