攻頂101還沒完！霍諾德曬「幕後視角」送台北上世界級場面

〔記者鍾志均／綜合報導〕美國「徒手攀岩大師」艾力克斯霍諾德上週日成功攻頂台北101，餘波還沒散去，今(1)他在社群發文「加碼放送幕後視角」，一句「我真的從沒看過這樣的景象」再度讓粉絲心臟狂跳。

霍諾德分享了一組由好友、同時也是Netflix團隊成員的攝影師Pablo Durana拍攝的照片。畫面不只有非攀爬當下，還有前一晚的台北天際線。

霍諾德形容那是「超級震撼」的視角，甚至透露隔壁大樓還特地打燈替他加油，讓他直呼一輩子都沒見過這種場面。粉絲看到後也狂刷留言：「這是城市等級的應援！」

其中一張照片更被網友瘋傳，另一名攝影師Brett Lowell看起來像是「懸浮在半空中」，腳踩鋼索、身後還跟著一台鋼索攝影機，整個畫面宛如電影特效。

霍諾德忍不住大讚，這次從拍攝、架設到轉播的團隊，「水準高到不行，說真的，是我這些年合作過最頂尖的一群人。」

比起驚險畫面，他最感動的其實是人。霍諾德坦言，這個專案最開心的地方，是能和一群老朋友一起工作，看著每個人都在自己最擅長的領域「全力開大絕」。他笑說：「沒有什麼事，比看到朋友帥氣放大招還要爽。」

