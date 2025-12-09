攻AI「缺水」商機轉型！世紀斐成公開收購萬年清 9日恢復交易

世紀民生8日宣布公開收購案，左為世紀董事長張祐銘，右為萬年清董事長何家慶。（圖／世紀民生提供）

上曜集團（1316）集團世紀民生科技*（5314）與斐成開發（3313）最新宣布，以每股33.525元公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清（6624）已發行之普通股股份。9日起恢復交易。

公開收購期間為12月10日至12月29日止，預定最高收購數量為13,572,000股（即65%股權），最低收購數量為9,396,000股（約45%股權），若參與應賣數量達最低收購數量，本次公開收購條件即為成就；完成後萬年清仍維持上櫃地位並納入世紀民生*合併報表。

廣告 廣告

世紀暫停交易前收盤股價為104.5元，斐成為14.80元。萬年清為58.5元。根據外資最新研究報告指出，人工智慧和資料中心規模化的水足跡將在2028年突破 1,000億公升，「缺水」將取代「缺電」成為算力發展的最大瓶頸。

萬年清為工業廢水及有機廢氣處理的專業廠商，近年受惠於半導體先進封裝產能擴張，已取得多張重要訂單。未來除延續半導體需求外，更看好台灣廢水處理升級與廚餘能源化市場的成長潛力。同時，萬年清近年除深耕台灣市場外，已於越南與印度設立分公司，擴大國際競爭力。

世紀表示，此次併購，正是為了將自身的 AI 演算優勢，結合萬年清的流體化床技術，轉型為高科技業急需的「智慧治水方案商」。

將導入AI演算法至萬年清的污水處理系統，針對特用化學及半導體精密製造業進行「預測性水處理」，可精準調控，預判廢水濃度波動，自動調整藥劑，降低15-20%化學品消耗，完成產業數位履歷，生成不可篡改的區塊鏈「數位產品護照」，協助供應鏈客戶輕鬆通過國際大廠的綠色稽核。

此次聯手提出公開收購案，亦象徵上曜集團積極透過併購深化環保工程與半導體供應鏈之布局，強化未來成長基礎。

併購完成後，集團將成為具競爭力的綠色科技供應鏈整合者，萬年清的技術將全面導入集團內開發的智慧建案及世紀民生*的保健品智慧工廠。透過「AI 運算（世紀*）」＋「場域建設（斐成）」＋「水資源治理（萬年清）」的三方整合，集團將具備輸出「AI 綠色園區統包方案」的能力，搶攻台商回流及東南亞設廠的龐大商機。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女二手店挖到寶！花300買「超醜粉紅豬撲滿」 竟藏6萬多現金

缺德男海洋館內吸菸不甩勸阻 下一秒遭白鯨「神準噴水」懲罰

患難見真情2／被爆為許光漢「選邊站」 章廣辰還原不理張軒睿始末