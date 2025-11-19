政治中心／綜合報導

上週五藍白立委再度強修財劃法，嚴重衝擊南台灣地方款項，今天民進黨南臺灣立委聯合召開記者會，呼籲藍白再修法，不過原先的邀請名單，南台灣十位立委獨缺陳亭妃一人，而今天陳亭妃無預警現身，她本人回應因為原定行程延後，所以就來聲援財劃法記者會。

民進黨立院黨團：「藍白財劃法重北輕南，違憲不公必須重修。」

民進黨南台灣立委，對於藍白上週五強修財劃法，召開聯合記者會，呼籲藍白別重北輕南，痛批根本是不公不義的財政惡法。

立委（民）賴瑞隆：「富者愈富貧者愈貧，這是非常不公平的，就柯志恩要選高雄市長的人，竟然提出這樣的法案，高雄台南屏東是重傷害，所以我們絕不接受這樣的做法，我們也要求柯志恩道歉來修改。」

賴瑞隆將砲口瞄準有意參選高雄市長的國民黨立委柯志恩，看看賴瑞隆左右兩側，分別站了力拚台南市長初選的陳亭妃及林俊憲，中間隔了3名立委，保持巧妙距離，但翻出前一天的採訪通知，出席名單並未提及陳亭妃，因為同一時間，陳亭妃原定要在隔壁場地，召開個人記者會。

放下初選煙硝味！南.高綠委同台聲援財劃法再修法。（圖／民視新聞）立委（民）陳亭妃：「同樣的時間因為已經公布（行程），但是剛好我在等毛小孩，所以就延後了，那有空檔我們就趕快來召開。」

立委（民）林俊憲：「今天邀請的是南部立委，他那個邀請函上面有寫，南部立委都可以，覺得財劃法不好，財劃法不公平都可以來參加。」

放下初選煙硝味！南.高綠委同台聲援財劃法再修法。（圖／民視新聞）立委（民）許智傑：「這個是主辦單位邀請，我也是受邀請的，那基本上就是南高屏的立委，應該是幾乎都會全部站出來才對。」

不光台南立委集結，四位民進黨高雄市長選將，賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺都出席，展現高雄團結一心，不過兄弟爬山各自努力，暨日前岡山大造勢後，林岱樺這週六預計在旗山舉辦造勢晚會，上一場沒現身的正國會掌門人林佳龍會出席嗎？

立委（民）林岱樺：「部長這邊其實一直都給岱樺關心，其實我們也是私LINE不斷，只要讓高雄人民賺錢，這樣的政治理念，我要邀請也是乞求他們，來給岱樺助講。」

隨著選舉逼近，各方角力卯足全力，拚聲量，拚人氣，要獲得黨內初選提名。

