放下固定薪勇闖新賽道 永慶房屋林書毅轉職創百萬年收
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導
國立中山大學傳播管理研究所畢業的林書毅，曾在電視台擔任記者，也曾從事行銷公關工作，長期在媒體與品牌溝通領域累積人際觀察與溝通能力。正式成為房仲經紀人員之前，林書毅曾是永慶房屋集團品牌公關團隊的一員，比一般人更早接觸房仲產業文化與公司制度。他長期接觸第一線經紀人員，看過不少業務夥伴透過努力與專業，不僅翻轉職涯發展，更打破固定薪資的框架，收入大幅成長，這些成功經驗讓他開始思考：「我是不是也有機會挑戰看看？」
公關工作雖說穩定，但也有現實限制。固定薪資讓收入成長空間有限，是他重新思考職涯的關鍵原因。尤其成家後，面對家庭責任與生活規劃，他更希望找到一份能靠努力提高收入，也能看見長期發展可能的工作。「客戶跟我們一樣，見過很多人，所以專業度與真誠度很重要。」林書毅表示，過去公關工作訓練出的溝通能力與人際敏感度，成為他轉戰房仲經紀人員的重要基礎。不同的是，房仲工作更直接面對市場與客戶，也更考驗自律、抗壓與長期經營。
2020年，林書毅正式轉任永慶房屋經紀人員。對轉職者來說，最擔心的往往不是不願意努力，而是初期收入不穩、沒有人帶、看不到方向。當時永慶房屋提供新人「9個月每月5萬元」收入保障，降低轉職初期的不確定感，讓他能更安心投入學習、熟悉市場與開發客戶。如今，永慶房屋進一步推出「前12個月每月6萬元」收入保障，讓有意投入房仲業的新鮮人與轉職者，在起步階段擁有更穩定的經濟支持。
林書毅坦言，相較於過去固定薪資模式，房仲工作的挑戰更高，但也讓他看見突破薪資天花板的可能。當初提出轉職想法時，公司主管給予不少建議與資源支持，也安排他到門店學習，實際了解第一線業務作業狀況，協助他順利從公關職涯銜接到業務現場。
AI工具助攻職涯發展 月休最高10天享受更多家庭生活
除了新人收入保障，永慶房屋也提供完整教育訓練、學長姐經驗傳承與法務支援系統。林書毅形容，永慶房屋就像一艘「航空母艦」，讓不同背景的人都能找到資源、逐步累積專業能力。現在每天上班第一件事，林書毅會打開數位工作面板，公司推出的「AI Coach」能提醒每日任務進度，也能提供個案建議，協助經紀人員更有節奏地安排工作；「永慶AI特助」則能快速提供精準且即時的資料，協助經紀人員更有效率地回應客戶需求、整理購售屋資訊。
林書毅因此能將時間專注於關鍵決策協助與提供客製化服務，不僅提升服務品質，更可同時服務更多客戶，進一步提高整體服務效能。除了提供專業購售屋服務，他也經常分享公司提供的房市新聞與實際成交故事，協助客戶掌握市場變化，同步累積對他專業服務的認可。投入房仲工作將滿六年，林書毅年薪穩定維持百萬以上，生活品質也跟著改變。
他分享，永慶房屋今年推動「月休最高10天制度」，在既有每月7天例休外，只要完成工作目標或績效達標，就能再獲得額外3天「有薪福利假」，能把更多時間留給家庭。因此小家庭常安排平日出遊，到百貨公司遊樂場時，也因為人流量少，孩子也能盡情玩耍。他笑說，努力工作的意義，不只是追求更好的收入，更是希望為家人創造更好的生活、不錯過孩子成長的重要瞬間。
給轉職者的建議：先走進來，才知道自己能到哪裡
對於正在考慮投入房仲業的新鮮人或轉職者，林書毅認為，不需要急著替自己下定論。「不管哪份工作，都不是第一時間就能知道適不適合。」他建議，如果對高薪與業務工作有興趣，可以先投遞履歷、參與面試，透過實際互動感受企業文化與團隊氛圍，再判斷自己是否適合。
新人起步有收入保障，工作過程有訓練、團隊與科技工具支援，達成目標後也能享有更彈性的休假安排。林書毅相信，對願意學習、願意與人互動的人來說，房仲產業始終是一個能靠努力放大成果、翻轉生活的舞台。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
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