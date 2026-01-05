放下探針，拿起相機 高雄四位牙醫師以攝影拼湊「家」的多重樣貌

家，在牙醫師眼中是什麽樣貌?高雄市四位牙醫師放下探針，透過鏡頭回望生命中關於「家」的起點。在新的一年，於高雄市牙醫師公會會館（高雄市前鎮區中山二路91號2樓）舉辦《符號的重量──從醫師的領帶到家的影像》攝影聯展，展期至1月25日止。

周文藝、陳良印、侯儀芬及楊育傑四位牙醫師，皆出生於民國五○年代，成長歷程橫跨日治時期記憶的尾聲、戰後台灣的解殖進程、政黨輪替與新世代價值的湧現。對他們而言，「家」不再只是穩定不變的所在，而是一個被不斷重新理解、命名與想像的過程。策展人侯儀芬說：「這不僅是一場攝影展，也是一場關於世代、身分與符號如何不斷被拆解、重組的視覺對話。 其中周文藝醫師以「自然的家」為題，將鏡頭貼近生態的細節，包括參天大樹、昆蟲、獼猴、蜘蛛與植物等，在他的影像中不是背景，而是共享同一屋簷的成員。呼應了近年被討論的「萬物會議」概念，不只人類擁有發聲的位置，自然中每一種存在皆有其重量。

圖說：周文藝醫師捕捉生態細節，詮釋「大自然的家」。圖片來源／林秀美攝影

陳良印醫師則以「家的地景」為線索，從高雄蓮池潭、屏東萬金聖母聖殿到嘉義新塭嘉應廟，這些被長時間拍攝的場域，在影像中層層疊合出記憶、信仰與遷徙的痕跡，成為連結生態、家族與族群敘事的視覺節點。

圖說：陳良印醫師空拍蓮池塘，連結生態、家族與族群敘事的視覺節點。圖片來源／陳良印提供

侯儀芬醫師的《符號的重量》作品，以從「符號的保存」，到「符號的殘骸」，再到「符號如何作用於身體」，透過另一半牙醫師蔡政峰舊領帶包覆家族的照片，引領觀看領帶、頭銜、姓名這些象徵專業與權威的符號，如何被消耗，又如何持續規訓人的身體，呈現「家」不只是情感歸屬，而是一種必須被理解與承受的結構。

侯儀芬醫師（右）以先生蔡政峰醫師（左）舊領帶包覆家族老照片來探索家的意義。圖片來源／林秀美攝影

楊育傑醫師則將「家」推向族群與歷史層次，《2023搭加里揚之戰重演》源於家族系譜的追索，意外揭開與馬卡道族的血脈連結。透過文本、行走、場域與重演，反映這不只是回家，而是一場向土地與歷史提問「我們從哪裡來」的行動。

圖說：楊育傑醫師的創作，將「家」推向族群與歷史層次。圖片來源／楊育傑提供

