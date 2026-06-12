將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

奈及利亞東北部博爾諾州政府積極推動復健計畫，近日有約720名前極端組織「博科哈蘭」等聖戰士完成職業培訓。他們在烈日下手按《古蘭經》宣誓不再重操舊業，期盼藉由學習一技之長重獲新生。

根據法新社（AFP）報導，32歲的 Ibrahim Mohammed 曾在奈及利亞東北部茂密的森林中擔任聖戰士多年，直到收到母親懇求他放下武器回家的影片，才讓他決定走出森林向政府投降。他與其他學員在博爾諾州（Borno）首府邁杜古里（Maiduguri）參與了這場結訓典禮，並獲得《古蘭經》作為誓約的見證。

廣告 廣告

自2009年極端組織「博科哈蘭」（Boko Haram）發動叛亂以來，已造成數萬人死亡、逾300萬人流離失所。博爾諾州自2021年起推動這項非軍事對抗叛亂的復健計畫，至今已培訓近萬名學員，提供汽車維修、裁縫等實用技能，旨在幫助他們自力更生。

許多前聖戰士坦言，過去的生活充滿痛苦且被誤導。36歲的前副指揮官 Mustapha Kaka 表示，他後來才意識到，對無辜者施加的暴力與真正的宗教教義毫無關係。不過，這項計畫也引發部分爭議，專家 Adebayo 警告，對曾犯下嚴重暴行的人實施全面大赦，恐會為當地的長期和平帶來隱憂。

原文出處：放下武器！奈及利亞前聖戰士接受職訓盼重獲新生

本文由AI協作，經編輯審核後發布