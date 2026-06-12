放下武器！奈及利亞前聖戰士接受職訓重返社會
放下武器！奈及利亞前聖戰士接受職訓重返社會
奈及利亞東北部波諾州政府積極推動更生計畫，協助約720名極端組織「博科聖地」的前聖戰士接受職業培訓。這些曾手握武器的戰士在宣誓後，期盼能藉由一技之長重返社會、展開新生活。
32歲的 Ibrahim Mohammed 曾是活躍於奈及利亞東北部森林深處的聖戰士。改變他命運的，是母親傳來的一段影片。他在法新社（AFP）的採訪中表示：「母親在影片中哭著求我放下武器回家，這深深打動了我，讓我意識到家人依然愛我，於是我決定走出森林投降。」
自2009年極端組織「博科聖地」（Boko Haram）發動叛亂以來，奈及利亞的衝突已導致數萬人喪生、超過300萬人流離失所。為了應對這場長達17年的危機，波諾州（Borno）政府自2021年起推動非軍事的更生計畫，提供汽車維修、裁縫等職業技能培訓，至今已有近萬人參與。近日，約720名完成培訓的前戰士手按《古蘭經》宣誓，承諾絕不重返極端組織。
參與計畫的成員背景複雜，甚至包括前武裝指揮官 Bulama Mukhtar，他坦承過去曾因兒子拒絕襲擊村莊而同意將其處決。也有許多人後悔被極端思想誤導，荒廢了學業與青春。然而，這項更生計畫也引發爭議，專家 Adebayo 警告，對可能犯下嚴重暴行的人實施「無差別特赦」，恐為當地的長期和平埋下隱憂。
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