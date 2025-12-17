放乖乖也沒用! 蘆竹男凌晨騎"改裝車擾鄰"遭警查扣

地方中心／周秉瑜 桃園報導

放乖乖但自己卻不乖！週二（16）凌晨一點多，桃園蘆竹有男子在道路上，來回試騎"未掛牌"的改裝拼接車，因為排氣管巨大噪音聲響，引發附近民眾檢舉，警方獲報後，也將車子依法沒入，並進行舉發。

大半夜，一輛機車在筆直的大馬路上，來回試車，周邊還有一群人圍觀，警方見狀，立刻上前盤查。

被點名要去派出所報到，機車騎士還在裝無辜。

看看這輛車，根本就是"沒掛牌"的改裝拼接車，上頭還綁著一包綠色乖乖，實在令人傻眼，畢竟車主的行徑，一點也不乖！

男子騎乘"未掛牌"的改裝車。（圖／民視新聞）

事發就在桃園蘆竹龍林街，周二凌晨一點多，這名男子騎乘"未掛牌"的改裝車，因為排氣管，發出巨大噪音聲響，吵到附近民眾遭檢舉，警方獲報到場，依法舉發。

蘆竹分局大竹派出所所長江宏翔：「警方當場依道路交通管理處罰條例，舉發改裝車違規行駛，依法沒入以及無照駕駛一件，及違規停車十一件等交通罰單」。

改裝車上綁著一包綠色乖乖。（圖／民視新聞）

放乖乖希望改車設備穩定運作，但搞了半天還是做白工，因為違規，機車警方被沒收。

