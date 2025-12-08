「放他走」馬上再詐百萬！車手狂騙2100萬還落跑兩次 8月終落網

（社會中心／綜合報導）新北市與彰化縣近年陸續發生多起高額詐騙案件，一名林姓男子身為詐欺集團車手，先後騙走多名被害人共1831萬多元。林男被捕後坦承犯行並表現悔意，首次遭移送時檢方以5萬元交保讓他獲釋；未料他離開看守所後竟立即南下彰化再犯案，得手285萬元。之後他雖被再度逮捕，但法院仍未裁定羈押，只限制住居，結果他再次神隱逃逸，直到今年8月才再度落網。

示意圖／擷取自免費圖庫Freepik

林男於8月第二度被捕後，一直遭收押羈押。他兩度向法院聲請交保，強調已全部認罪、深感懊悔，希望在入獄前安排妻兒生活、陪伴年邁雙親。然而法院考量他涉及多件刑案，且已有逃亡事證，認定仍有高度逃逸風險，因此對其交保聲請全部駁回。

廣告 廣告

判決書指出，林男於2023年7月起開始犯案，分別三度在新北市以話術騙取一名范姓老翁共1404萬多元；同月又在彰化騙走另一名受害者價值427萬元的黃金。得手後，他再次返新北企圖行騙，但隨即遭警方逮捕。因其坦承犯行，檢方複訊後以5萬元交保。

然而林男獲釋後並未收手，立刻再度南下彰化，以相同手法騙走285萬元。被害人報案後，彰化地檢署即刻發布通緝，但林男一路藏匿逃亡將近2年。直到今年6月才再度被捕。

林男再落網後依舊以認罪爭取寬待，彰化地院審理後僅裁定限制住居，未安排羈押。但法院開庭時林男卻遲遲未到庭，檢方派員上門拘提亦找不到人，顯示他已再次逃逸。彰化地院再度發布通緝，終於在今年8月成功將他逮捕歸案，法院這次終於裁定羈押以防再逃。

目前林男在不同法院的案件均已陸續判決，新北地院判處2年2個月徒刑，彰化地院則判處3年8個月，後續仍待刑期整合與相關程序進行。

更多引新聞報導

沈伯洋帶女兒散步遇男堵路強拍！對方稱寧信共產黨：你被通緝活該

宥勝形象全毀遭判刑 前妻蕾媽沉默半年終發聲：學會放下並前進

