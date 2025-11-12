放任太子集團幾十億現金提領？ 金管會：銀行通報都符合規定

金管會主委彭金隆。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 跨團詐騙集團「太子集團」在台灣涉洗錢案，檢調日前查扣大量房產、名車及現金，總金額逾45億2766萬元。國民黨立委賴士葆今（12日）於立法院財政委員會質詢，指責銀行讓詐騙集團幾十億元現金交易，金管會、銀行局都在睡？金管會主委彭金隆則回應，他們有立刻進駐銀行去檢查每一筆金流，但初步來看，詐團進出交流得這10家銀行的大額通報應該是都符合規定。

賴士葆質詢表示，太子集團跨國洗錢，在台灣有上億元的現金交易購買豪宅及上千萬元的汽車，這都是現金交易耶！銀行對一般民眾提領10萬、20萬元就問東問西，面對詐欺犯動擇幾億、幾十億元的現金提領都沒關係？銀行在幹什麼？睡覺啊？

彭金隆回應，謝謝給他機會向國人說明，但賴士葆講的兩個是完全不一樣的，一個是為了保護民眾所做的阻詐，另一個是反洗錢的作為，「委員剛才提到，我們都在睡，那是媒體說的」。

「你們都在睡啊！」賴士葆立刻打斷稱，銀行不是KYC（Know Your Customer認證）嗎？那為什麼幾十億元可以直接從現金帳戶出去？

彭金隆說明，他們在10月14日因為收到美國的制裁，10月14日就馬上凍結相關帳戶，10月14日就去精簡，他們做了一些非常細緻的到每一家，而且銀行局把每一家涉案銀行都叫來約詢，這不是只有台灣發生的問題，但他們要確保銀行有沒有善盡反洗錢的環節。

賴士葆追問，詐騙犯進出的銀行有沒有違規？彭金隆回應，現在他們在了解的重點，整個防範體系的重點不是只有金流，還包括資金匯入…。賴士葆打斷稱，主委都在避重就輕啊！彭金隆才說，很多偵辦中的案子，他實在不適合在公開場合說明這件事。

賴士葆再問，太子集團總是有用銀行帳戶進出幾十億元，金管會有掌握嗎？有幾家銀行？銀行局做了什麼事？彭金隆回應，總共有10家銀行，他們有立刻進駐銀行去檢查每一筆金流，他們還要仔細去看這些內容，但初步來看，這10家銀行所謂的大額通報應該是都符合規定。

賴士葆則質問，銀行配合詐騙的進出，這樣都沒有問題？彭金隆則說，委員不能這樣說，銀行在針對異常交易、大額交易要做反洗錢通報，接下來對任何交易，覺得有必要做客戶盡職調查，這部分需要花時間去理解，這問題不是那麼簡單，有沒有問題不是他們說了算，要看證據說話。

