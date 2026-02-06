放任廠商「代開刀」2醫師各100萬交保、記大過一次 中榮院方致歉

台中榮總神經外科醫師遭指控讓醫療器材廠商人員進入手術房「代刀」，台中地檢署表示，涉案3人昨凌晨經複訊後，均依違反《醫師法》諭知交保，其中楊姓、鄭姓醫師各交保100萬元；陳姓醫療器材廠商交保50萬元，並均限制住居、出境出海。台中榮總今（6）日下午也出面說明表示，昨日院方看到112年拍攝、較完整的影片，證實楊姓及鄭姓醫師確有違法讓廠商進入禁區執行手術，院方已停止2人手術業務、各記大過1次，並向社會大眾致歉。

台中榮總表示，院方今日上午8點召開臨時院部會議，決議停止楊姓、鄭姓醫師手術業務，並移請考績會；考績會處分2人各記大過1次。院方強調，停止手術業務期間將妥善安排代理醫師，以保障病人權益。

院方指出，台中榮總過去即有手術室管理SOP，嚴禁廠商進入手術室，手術室禁區也嚴禁接觸病人；本案為少數醫師違反院內規定所致，院方也在此向社會大眾致上歉意。

針對外界關注「停職範圍是否包含門診」的問題，院方表示，今天院部會議的決議是「停止手術」，但後續仍須視衛生局裁罰及裁定內容，衛生局將依情節決定是僅停手術或連門診也一併停止，院方將待衛生局裁決。

至於原檢舉內容提及還有一名廖姓醫師涉案，院方表示，相關調查結果已提供司法單位，目前楊姓、鄭姓醫師已被檢調列為被告並完成偵訊，並於今天下午得知兩人交保；廖姓醫師目前並未列為被告，但仍須等待最後司法結果。

院方也說明後續強化作為，並提到衛福部已於1月28日到院實地訪查，院方在輔導會指導下提出7項精進措施，包括落實具名申請、嚴格審核程序、周延管理稽核、強化違失懲處、即時通報、完善教育訓練，以及精進廠商合約等，以加強手術室管理。

