放任烏克蘭倒下！ 川普批歐洲國家衰落「領導人軟弱無能」

歐洲領導人討論繼續共同努力、制止烏克蘭戰事時，美國總統川普再次公開批評歐洲領導人只會空談，沒有付諸行動。

美國總統川普受訪時批評歐洲領導人軟弱，並且暗示，美國可能減少對烏克蘭的支持。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，美國總統川普在接受Politico訪問時說，衰落的歐洲國家沒能控制移民，也沒能採取果斷行動，結束烏克蘭與俄羅斯的戰爭，指責他們放任基輔戰鬥到「倒下」。

報導指出，歐洲領導人一直試圖在美國主導的、結束戰爭的努力中，扮演重要角色，他們擔心這種努力會為了快速解決問題，損害歐洲大陸的長期利益。英國外交大臣古柏表示，她在歐洲看到的只有實力，並且列舉了國防投資以及對基輔的資金援助。古柏補充，有兩位總統致力於和平，她指的是川普和烏克蘭總統澤倫斯基，而另一位總統，指的是普丁，至今只試圖透過進一步的無人機和飛彈攻擊來升級衝突。

BBC指出，川普繼續加大對澤倫斯基的施壓，要求他同意達成結束衝突的協議。澤倫斯基在社群平台發文說，烏克蘭和歐洲正積極致力於結束戰爭潛在步驟的所有元素，計畫中烏克蘭和歐洲部分已經更加完善，「基輔準備把計畫提交給我們在美國的夥伴」。