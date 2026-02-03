放任牛群闖草莓園狂啃！還留一地大便 農民崩潰：一年心血全毀

新竹縣關西鎮「長鑫莓果農園」近日控訴，長期遭鄰近牛隻闖入草莓園啃食草莓葉，不僅造成農損，也引發防疫與管理責任爭議。農園負責人強調，自家草莓採無農藥管理，通過多次檢驗與產銷履歷認證，卻因他人放任牛群四處遊走，讓心血付諸流水。

長鑫莓果農園遭鄰近牛隻闖入草莓園啃食草莓葉。（圖／ 長鑫莓果農園 ）

長鑫莓果農園昨（2）日在臉書發文表示，農園草莓園長期遭牛群闖入啃食草莓葉，周邊鄰居菜園也多次受害，相關情形並非偶發事件，而是已持續一年多。期間農園曾多次報警求助，也在警方協調下進行調解，但所獲賠償金額與實際農損成本落差甚大，讓農民難以接受。

廣告 廣告

此外，更令農園負責人不滿的是，飼主事後否認牛隻行為，甚至向警方表示已將牛隻趕往溪中，但隨後調閱監視器畫面，卻發現牛群不久後再度返回農場附近覓食。負責人強調，問題並非動物本身，而是飼主長期放任管理失當。過程中，農園曾多次主動向對方提出改善建議，包括要求飼主在人員可視範圍內看顧牛群，或將牛隻以繩索固定於自有場域內，但一年多來情況始終未見改善，牛隻數量反而還增加。

長鑫莓果農園遭鄰近牛隻闖入草莓園啃食草莓葉。（圖／ 長鑫莓果農園 ）

對此，地方里長也已協助通報相關單位，農園無奈表示，「能做的事都做了」，若早知道問題長期無法改善，當初應該讓事件曝光，讓不負責任的飼主接受公評，避免類似事件一再發生。

長鑫莓果農園遭鄰近牛隻闖入草莓園啃食草莓葉。（圖／ 長鑫莓果農園 ）

延伸閱讀

袁惟仁一度恢復心跳 聽姊姊說「媽媽我會照顧」後病逝

影/土城「7人一氧化碳中毒送醫」案外案！前1天已有1女童暴斃

究竟是誰中800萬頭獎？ 游淑慧抽絲剝繭：證據全指向洪健益