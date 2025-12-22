放任「張文像第五縱隊」陰謀論不辦？警政署：依法處理

張文行兇造成鄭捷後又一重大隨機犯案傷亡慘劇，但後續陰謀論揣測、謠言滿天飛，疑似政治操作。（翻攝畫面）

鄭捷模仿犯張文被指是第五縱隊的陰謀論在網路瘋傳，有人質疑，對比4小時就逮到發文問「陳菊走了？」的網友，警方此次未有動作。立委及媒體都追問警方態度，警政署長張榮興22日表示，還是要有事證，臆測對此案沒有幫助。對於造謠，張榮興承諾會依法處理。

張文行兇事件引發大量揣測，張文是陸配之子的謠言瘋傳，2024民進黨立委候選人林志潔還稱「這不是隨機殺人，這比較像第五縱隊」。但有網友質疑，對比警方花4小時就逮到在PTT發文問「陳菊走了？」的網友，此次警方未對陰謀論有進一步說明，也引發外界關注。

根據《ETtoday新聞雲》報導，藍委牛煦庭在立院質詢問及，是否追究臆測者的責任？張榮興說，網路上這些，如果有牽涉到可能恐嚇維安，會移送地檢署偵辦。但牛煦庭指出，他講的是針對這樣的事情，也許意圖政治操作、造謠、煽動恐慌等？張榮興表示，「我想這些應該都是不必要的」。牛煦庭擔心行政權選擇性沈默或拒絕積極作為，強調務必該究責就究責。張榮興回應，「可以，我們依法處理」。

牛煦庭問到，警方第一時間要核實這樣的消息？張榮興回應，警政署沒有做核實，這案件是重大案件，相關調查都會第一時間跟國人公布、做澄清，譬如類似案件開始，開多次記者會或發布新聞稿，隨時會發，就是讓國人了解最新狀況，因為這是國人關注重大社會事件，因為臆測對此案沒有幫助，真實澄清才是有幫助。

記者追問張榮興，針對第五縱隊、陸配之子方面的陰謀論，警政署到底有無去查？張榮興表示，這部分還在偵查之中，應該以事證做為基礎，未來這部分還是會持續偵查中。媒體又問，網友發文「陳菊走了？」4小時就找到人，為什麼林志潔質疑張文是第五縱隊，警方為什麼遲遲都沒有下文？張榮興表示，這部分還是要有事證，「我們案件偵查當中」，未來以偵查證據為主，各種狀況都會查證。

