南部中心／曾虹雯、呂彥頡 高雄市報導

高雄楠梓區一棟大樓門口，最近出現一批民眾飼養的黑狗，不只經常性的吠叫、追車，還嚇到小孩子甚至圍堵孕婦，附近居民都已經不堪其擾，住在附近的飼主還因為不滿被勸導，居然反過來到管理室怒罵威脅。

放任「黑狗群」吠叫追車！ 高雄飼主遭勸導反威脅怒罵

小女孩回家遇上黑狗攔路，把孩子嚇得拔腿往回跑。（圖／fang_ce）

住戶牽著三隻愛犬出門遛狗，卻在門口遇上五隻黑狗攔路狂吠。還有小女孩蹦蹦跳跳回家，卻遇上同一批黑狗攔住去路，把孩子嚇得拔腿往回跑，甚至連孕婦都被盯上，剛出門就被黑狗大軍團團包圍。當地民眾說，之前有住戶要出去就會被牠追，凌晨兩、三點一直吠，一直吠吵到都沒辦法睡。也有人說，很多騎摩托車都往這裡被牠追，我在運動都要拿一支棍子，牠就不敢過來了。孕婦為了保護肚子的孩子，只好鼓起勇氣和犬隻周旋，最後還是回到室內先避風頭。這幾隻黑狗其實是附近其他民眾飼養，卻經常跑到大樓門口遊蕩。放任狗隻亂跑嚇到附近居民，飼主遭到勸導，卻反過來到管理室怒罵威脅，實在誇張。這地點在高雄楠梓區這棟大樓，就怕黑狗不知何時出沒，住戶出門人心惶惶，想要遛狗更要要小心翼翼。說怕牠們會寵物，下來都要先看一下，看牠們好像不在，就比較沒那麼怕。那些狗看到別隻狗就會很激動，就會衝出來，不知道牠是不要咬人，但第一一定是保護自己的狗。

警方前往飼主家中協調，現在犬隻已經被關養在室內。（圖／民視新聞）

楠梓警分局呼籲，依據道路交通管理處罰條例第84條規定，疏縱或牽繫動物在道路奔走，妨害交通者，可處飼主或行為人新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰；另依據社會秩序維護法第70條規定，驅使或縱容動物嚇人者，可處三日以下拘留或新臺幣一萬二千元以下罰鍰，呼籲民眾勿以身試法。雖然狗隻沒有攻擊行為，但在沒有牽繩的情況下四處流竄，經常性的吠叫追車，附近居民都已經不堪其擾，而動保處接獲通報前來了解。警方前往飼主家中協調，經過相關單位介入處理，現在犬隻已經被拴在室內，附近居民只希望飼主發揮公德心，讓大家有個安全安靜的居住空間。

原文出處：放任「黑狗群」吠叫追車！ 高雄飼主遭勸導反威脅怒罵

