放任3杜賓犬社區狂吠還咬人 惡鄰被判搬離+賠償

新竹竹科附近一處大型社區，一名陳姓男子飼養3隻杜賓犬，卻放任犬隻們在社區內四處遊蕩、吠叫、大小便，其他住戶經過時還會追車、追人，甚至咬傷社區總幹事，管委會已要求他改善25次不理，最後決議訴請法院強制遷離，新竹地院判准，要求陳男必須搬遷，並賠償管委會3萬9525元。

管委會指控，陳男自2022年8月起飼養3隻大型杜賓犬，未遵守社區規約和「寵物管理辦法」，放任愛犬在社區公共區域遊蕩、便溺，晚間大聲狂吠，住戶路過被追車、追人，犬隻還在今年9月咬總幹事，嚴重影響公共安全及衛生，經管委會勸阻，並依規定要求改善達25次，陳男不理仍堅持繼續飼養。

此外，管委會也指控，已委請專業水電工查看確認過，社區路燈拆除後，陳男擅自於路燈基座鑿暗管，將公用電接到自家花園，再以明管接至其牆壁設置的接線盒內，藉此將公用電接近自家內竊用。

管委會於2024年1月召開住戶大會，住戶182人有122人出席，120票決議通過，將陳男依違反法令及規約情節重大為由要求搬離，並求償10萬元，但陳男拒絕，管委會只好告上法院；陳男辯稱，狗狗看到陌生人本來就會叫，約18個月才會穩定社會化，並反控管委會「雞蛋裡挑骨頭、舊事重提」。

法院根據管委會提供資料，確認陳男放任犬隻遊蕩未牽繩，多次在社區排泄，審理期間還咬傷人等情事，使住戶深受恐懼，破壞公共安寧與環境衛生，嚴重侵擾住戶正常生活，認定數次違反「公寓大廈管理條例」第16條第4項及該社區「寵物管理辦法」。

法官判決，陳男須搬離社區，還須繳納因違反社區規定25次罰款共2萬5千元，加上竊電近8年來的費用1萬4525元，共計3萬9525元。可上訴。

