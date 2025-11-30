放假再＋1？ 綠推「選舉放2天」 藍、白：願討論

國民黨和民眾黨團提出不在籍投票的草案，民進黨則提出在投票日當天及前一天全民放假，以反制國民黨和民眾黨的提案。 若三黨團達成共識並通過此提案，最快在明年的大選中實施全民放假兩天。 國民黨團計劃於12月2日召開黨團大會討論此事。

民進黨團提案選舉放兩天（圖／TVBS資料畫面）

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，不在籍投票讓國人擔憂，尤其是面對中共對台灣的介選，民進黨提出放假政策是為了增加全民投票率，並便利不在鄉的人返鄉投票。 民眾黨團總召黃國昌表示，將以開放態度審慎討論此事，但認為民進黨過去砍勞工七天假，現在推此法案可能只是為了阻擋國內移轉投票。 國民黨發言人牛煦庭表示，不論是國民黨或民眾黨，都會針對不在籍投票的各個版本進行細緻的討論和整合。

黃國昌（圖／TVBS資料畫面）

中選會對於民進黨團提出法案沒有正面回應，僅強調已積極落實「公職選罷法」第57條。 有上班族表示，若放假兩天對他們來說是件好事，可以放鬆休息；而從事餐飲業的民眾則認為這會增加人力負擔。 有家長表示，放假兩天對於照顧小孩來說不是好事，也有老闆擔心後續薪水、補假和人力空缺問題。

