放假易猝死？連假心肌梗塞發生率、死亡率激增15%

連假期間心臟病發作風險大幅提升，醫學界稱之為「連假症候群」。劉中平醫師指出，耶誕夜心肌梗塞發生率增加37%，一般連假則增加15%，連假期間心肌梗塞死亡率同樣上升15%。

劉中平醫師指出，耶誕夜心肌梗塞發生率增加37%，一般連假則增加15%。（示意圖／Pexels）

宇平診所心臟內科醫師劉中平在社群平台分享心臟科筆記時表示，連假症候群（Holiday Heart Syndrome）使心律不整容易在假期發作，可能與假日飲酒過量有關。國際研究證實，連假期間心肌梗塞案例明顯增加，與情緒波動較大有直接關聯。

對於連假期間心臟疾病死亡率上升的原因，劉中平醫師解釋可能與假日醫療資源相對不足及值班人員疲勞有關。他強調，維持完整的急重症團隊十分困難，從即時心絞痛的心電圖判讀、24小時緊急心導管手術，到加護病房照護，都需要大量熱血和願意犧牲的醫療人員。

劉中平 強調，維持完整的急重症團隊十分困難，從即時心絞痛的心電圖判讀、24小時緊急心導管手術，都需要大量醫療人員。（圖／Pixabay）

劉中平醫師特別指出，台灣的醫療系統表現亮眼，經過嚴謹的學術分析，台灣心肌梗塞患者在假日並未出現死亡率增加的情況。他認為這是值班醫療人員不眠不休、為病患搏命的榮耀成果。

針對近期醫療政策，劉中平醫師表示，政府正積極補充急診人力，包括成立UCC假日輕急症中心，並在人事上進行調整，可感受到衛福部強化急重症醫療的努力。他提醒民眾，假日期間請勿忘記按時服藥，避免攝取過鹹或油膩食物，以降低心臟病發作風險。

