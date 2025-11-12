放假請記得我？蔣萬安颱風圖「潛規則」怪怪的遭2萬人灌爆

政治中心／徐詩詠報導

鳳凰颱風持續對台灣部分區域造成影響，不過在台北市方面，市長蔣萬安連續2日宣布「不放颱風假」，讓不少民眾相當失望。此外，有眼尖民眾發現，本次蔣萬安臉書圖卡特地打破過往潛規則，首次在「不放假」圖卡中放上自己的臉。





中央氣象署指出，鳳凰颱風已於今減弱為輕度颱風，經評估台北市明日風雨未達停班停課標準，亦未列入陸上警戒範圍。對此，蔣萬安昨（11）日在臉書發文指出，北市明（12）日正常上班上課，並點出南台灣首當其衝，北市也會持續與其他縣市保持聯繫，必要時啟動跨縣市資源調度。

放假請記得我？蔣萬安颱風假「圖卡潛規則」不對勁現2萬人灌爆

蔣萬安指出12日北市正常上班上課。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

不過，有眼尖民眾發現，有別於過往蔣萬安臉書在宣布「放颱風假」時才會放上自己照片，這次「不放假」卻罕見看到蔣萬安出現在圖卡中，讓不少人留言：「沒放假你為什麼放自己的照片啊，真皮」、「蔣不聽就是蔣不聽」、「我要游到澎湖去了」、「雨傘別說開花了，直接被吹走」、「颱風全勤蔣」、「為什麼停班停課的時候就不寫『根據中央氣象署預測資料』呀？但正常上班上課就是根據中央氣象署」、「蔣什麼未達標準，好像達標會放一樣，笑死」。





有網友翻出蔣萬安過往宣布颱風假圖卡。（圖，此為舊照／翻攝蔣萬安臉書）

