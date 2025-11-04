放假陪阿公太操？孫子被抓去「做1事」 媽媽氣炸：以後都不去了！

實習台北藍子瑄／台北報導

孩子放暑假回阿公家，被帶到山裡挖竹筍體驗生活，媽媽卻氣炸上網PO文。（示意圖／木柵區農會提供）

一名媽媽抱怨，公公安排孫子下田挖筍、割稻、摘芒果、抓溪蝦，讓她直呼「暑假就是要休息，你搞得好像去做工！」她表示，孩子去年體驗過一次後覺得太累，今年「說什麼都不想再回去」。貼文曝光後，意外引發兩派論戰，不少網友反倒力挺阿公，直呼「這才是真體驗」。

這名媽媽在臉書社團「靠北婚姻」發文表示，公公打電話問兩個孫子暑假何時回去住幾天，她回覆「孩子說不去了」。她提到，去年帶孩子回去住5天，公公不准他們玩手機，把手機收走後每天都安排農事活動，「熱得要死還去山上、果園、溪邊，根本像在做工」。

廣告 廣告

不過貼文一出，不少人留言認為，「這樣的暑假最真實」、「能親近大自然很幸福」、「小孩要吃點苦才懂得珍惜」。也有人說，「如果我有這種公公我會感謝都來不及」、「阿公還缺孫子嗎？我想報名！」、「體驗營還要花錢報名，這是免費的」、「 我贊成阿公的做法，現在的孩子3C都用過度了」。

但也有網友指出，這其實反映出不同世代對「理想暑假」的看法差異。有人認為，體驗農事、遠離3C是難得的生命教育；也有人覺得，現在天氣炎熱，孩子受不了也很正常，「農村體驗很好，但還是要量力而為」。

孩子放暑假回阿公家，被帶到田裡割稻體驗生活，媽媽卻氣炸上網PO文。（示意圖／霧峰區農會提供）

更多三立新聞網報導

老闆佛心給週休三日！員工休假竟回公司「帶妹做1事」氣炸：方便當隨便

老師霸氣出「怪作業」！學生一看笑瘋 內容曝光網秒喊：想轉班

二擇一！領中國護照註銷台灣戶籍！移民署：已廢50人、16陸配放棄台身分

醉男闖超商開冰箱直接喝！店員勸1句遭怒吼「你再講一次」火爆場面曝光

