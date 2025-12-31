放假10年歸隊？阿密特突襲發歌 妹神密而不宣：時候到了

張惠妹在2025年最後一天一次送上雙重新歌。（圖／聲動娛樂提供）





「流行樂之后」張惠妹（aMEI）今（31日）無預警推出全新單曲〈我的存在就是愛你〉，而她的分身阿密特也不讓aMEI專美於前，同步發行新單曲〈你的存在就是愛我〉，在2025年最後一天一次送上雙重新歌，讓歌迷驚喜直呼「年底直接被妹神包辦」。

這次雙曲同步推出，aMEI〈我的存在就是愛你〉和阿密特〈你的存在就是愛我〉，不只音樂層次分明，視覺形象也強烈對照-正面直視、溫柔乾淨的臉孔是 aMEI；而濃烈唇彩、染髮造型、眼神更為銳利的，則是阿密特，一靜一動、一柔一剛，清楚劃分出她體內兩種截然不同的情緒狀態。

廣告 廣告

aMEI 近兩三年忙於巡演工作，曾在一次偶然間聽到這首歌的旋律，直到最近張媽媽突發性失憶，雖總是一如既往笑笑看著大家，卻忘記了家人的名字，讓阿妹百感交集。年邁 90 歲的媽媽，讓她坦言：「媽媽年紀大了，與其說難過、百感交集，不如說是害怕失去的恐懼。」所幸經過一段時間治療，張媽媽近日身體好轉、記憶也逐漸恢復，讓她有了更深層的感觸，也讓當初烙印在心裡的那段旋律，再次被喚醒，起心動念完成這首歌。

令人驚訝的是，從著手到完成，這首歌前後僅花了 20 天。aMEI 笑說：「自己只要一啟動，就停不下來！」而更始料未及的是，在製作過程中，竟自然衍生出阿密特版本。團隊以同一段旋律，量身打造兩套不同歌詞與編曲，成就兩首完全不同的作品，一首是 aMEI，一首則屬於阿密特。

她形容：「aMEI 很溫柔的，阿密特則是堅定的語氣。」錄完 aMEI 版後僅隔兩天就進行阿密特配唱，她笑說：「我的眼神都不一樣了！」甚至被團隊形容像是啟動了「黑魔法」，瞬間切換狀態。

兩首歌同旋律、不同歌名、不同唱腔，卻又彼此呼應。張惠妹也分享：「就像大家常說的，我的歌一開始聽淡淡的，但後座力很強，時間拉得越長，就會跑出更多細節、更多強烈的感受。」這次的雙版本，也希望能帶給大家同樣深刻的情緒共鳴。

有趣的是，製作過程中原本只有溫柔的 aMEI 版本，但兩位製作人又提出不同想法，讓張惠妹也很驚喜，最終決定再做一個很不一樣的版本交由阿密特詮釋。由於 aMEI〈我的存在就是愛你〉前期準備充足，錄音時進展相當順利；但僅隔兩天就錄阿密特版，因情緒仍未完全抽離，轉換過程一度卡關。她乾脆把錄音室的燈全關，只留一盞小燈，慢慢磨唱腔、語氣與口吻，直到團隊重新開燈，才驚覺「眼神真的變了」，阿密特〈你的存在就是愛我〉才正式誕生。

談到歌詞中「我為了你而活」這一句，張惠妹表示那是一種既強烈又深刻的感受，希望大家能去感受愛、相信愛，不管是誰為了誰而活，都是一股非常強大的力量。

而阿密特睽違10年突襲推出新歌，是否意味著這個分身即將正式回歸？對此，張惠妹神秘笑說：「好像時候到了厚，值得期待喔！」一句話，也讓歌迷對接下來的動向熱議不已！



【更多東森娛樂報導】

●快訊／林俊傑為母慶生「同框網紅七七」大方認愛

●林俊傑大方認愛網紅七七！她超強背景曝光

●林俊傑認愛網紅女友！「見家長爆婚事將近」 經紀公司回應了

