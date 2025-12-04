放克牙寶快閃台北南西 醜萌模樣攻交換禮物

搶進聖誕節交換禮物市場，各大IP快閃店陸續登台。新光三越南西店迎來「Fuggler放克牙寶」與「有市集」，展售近200款牙寶周邊，以及16種台灣原創IP商品。誠品R79將在12月12日開設哈利波特快閃店，6大拍照打卡區與近60款產品強勢上陣。三創生活園區則有「帕比順順」、「郎萌綺盟」與「瑪芬角落」快閃店，讓粉絲一次買個夠。

「Fuggler放克牙寶」是來自英國的醜萌牙齒怪獸，主打「調皮搗蛋、外型古怪」，標誌性的鈕扣眼與誇張牙齒造型在全球引發收藏熱潮。新光三越台北南西店即日起至明(2026)年1月18日開闢「放克牙寶快閃店」，現場有4隻高達200公分的牙寶公仔迎客，店內裝飾充滿英式龐克風格。販售近200款牙寶商品，就連最新與海綿寶寶聯名的娃娃吊飾都能買到，於現場按讚還送精美明信片。

同樣在新光三越南西店開幕的還有「有市集-原創角色大富翁」快閃店，集結16組人氣原創IP，像是KINGJUN、伸縮自如的雞與鴨、變種吉娃娃、狗狗夾星……等，為少見的大型原創角色陣容。除了銷售相關商品外，更設有巨型紅包抽獎機，花99元就有機會抽到價值超過150元的IP商品，消費滿500元並加入有點市LINE會員，還能拿到懶散兔隨機盲盒。

台北誠品R79將在12月12日至明年3月1日推出「哈利波特快閃店」，店內有6大拍照打卡區，包括在黑暗天空閃耀奇幻光芒的「霍格華茲」、頭上飛舞滿滿信件的「入學通知區」、可以重溫電影場景的「學生餐廳區」……等。還有近60款周邊可購買，像是會顯示守護神圖案的「夜光流沙杯墊」、呈現4學院徽章的「學院玻璃杯組」……等。

三創生活園區即日起至明年1月5日，引進日本討論度最高的3組IP快閃店，包含「帕比順順」、「郎萌綺盟」與「瑪芬角落」，各種情境打卡區讓粉絲可以進入角色世界，感受各種奇幻氛圍。除了周邊玩偶外，還有各種造型文具、帆布袋、鑰匙圈……等，售價千元有找，學生族也可以輕鬆入手。

