放大假四類食物藏殺機 4歲童跟著大人「啃一物」斷牙送急診 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

長假開心大吃大喝，竟然咬斷牙齒！門診就有一名4歲幼童，一放假就隨大人熬夜、吃消夜，沒想到啃雞翅時，不僅咬斷牙齒，碎骨更險些嗆入氣管，被緊急送急診搶救。牙醫師警告，面對「硬、韌、碎骨、平常少吃」等四類食物，務必掌握「少吃、慢食」原則，同時切勿整天吃不停，應維持規律清潔，尤其正在牙齒矯正族群務必提早回診確保牢固。

寒假之後，緊接著就是九天的農曆春節假期，台灣人習慣零嘴、點心不離手，然而，多數牙科診所過年都沒開門，萬一發生急性牙疼，常只能忍痛、等到診所開工，或前往大醫院急診，影響過年情緒。

開業牙醫師陳育德表示，口腔嚴重不適，切勿隱忍，往年經驗還曾有患者牙齦發炎硬撐5天，最後惡化成蜂窩性組織炎，被迫住院施打抗生素。

陳育德指出，過年期間難免接觸平常少吃的點心，建議掌握「慢食」的原則，細嚼慢嚥，特別是帶有碎骨的（豬腳、魚刺）、質地硬（如瓜子、開心果）及韌性強（如肉乾、牛軋糖）的食物。

不只除夕守歲，陳育德臨床觀察，許多人一到連假期間作息都不正常，導致免疫力下降，容易引發牙齦發炎與腫脹。尤其患有牙周病、根管治療未完成的民眾更是高危險群，建議作息還是要與平時接近。

開業牙醫師林子玉強調，無論吃什麼，都應避免一直吃，長時間進食與喝含糖飲，會讓牙齒一直「泡在酸水裡」，提高蛀牙風險。建議設定進食時段，並以無糖飲取代含糖飲，每次進食完以清水、漱口水漱口，維持口腔酸鹼平衡，若能搭配刷牙或牙線更好。

林子玉提醒，有一種牙痛是三叉神經痛，會因過度咀嚼年節常見的年糕、牛軋糖等韌性食物所誘發，建議適量品嘗即可。而近年來越來越多人接受牙齒矯正，若是傳統鋼牙矯正的患者，大量進食較硬食物，可能造成附件脫落或矯正線滑動戳肉，建議年前回診，由醫師將鋼線綁死，防止滑動，並領取軟蠟、止痛藥、口內膏等應急物資，並與醫師溝通暫不增加新力道，避免痠痛影響食慾。

戴隱形牙套的也要小心，牙醫師說，連假聚餐多，配戴時數往往不足，患者可自主增加每副牙套的配戴天數，確保齒位移動到位再換下一副。

照片來源：示意照／翻攝自Pixabay

