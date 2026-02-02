放大年終獎金 永豐大戶DAWHO一站到位

年終獎金不僅是對一年努力的肯定，更是打造財務安全的最佳契機。根據市場調查，超過五成民眾領到年終獎金後，會選擇投入理財，讓資金發揮更大效益。永豐銀行大戶DAWHO數位帳戶（下稱DAWHO）秉持打造「VIP的數位理財帳戶」，提供外幣優利定存、智能投資及串聯永豐金證券大戶投，協助客戶靈活布局資產，讓年終獎金成為財富增長的起點。

一站式多元理財 年終獎金全面升級

永豐銀行表示，DAWHO提供多元理財專案一站到位，幫助客戶將年終獎金創造更多收益。期待把握匯率低點，提前準備理財、旅遊資金的客戶，DAWHO提供每週三「約匯日」換匯減分優惠，美元最多減4分、歐元最多減10分，搭配不定期限時優惠美元短天期定存利率最高8.8%，兼顧高利與安全，適合短期資金配置；希望掌握全球市場且設定目標規劃子女教育金、退休金的客戶，DAWHO整合ibrAin智能投資服務，嚴選海外股票ETF及債券ETF，以股債互補性應對全球市場波動，並提供24小時監測及動態再平衡建議，最低只需新臺幣1,000元即可開始投資，適合長期無負擔的資金配置；此外，DAWHO串聯永豐金證券大戶投，設定數位帳戶為交割戶，股息及交割款不僅享最高1.5%活儲優利，更能以新臺幣100元輕鬆存股，將複利效應加速放大，提供客戶兼顧短期收益與長期成長的選擇。

「大戶Plus」新面貌 打造數位生活新體驗

為了打造便利與財富成長新體驗，今(2026)年DAWHO一舉推出「大戶Plus」等級新面貌：2026年6月30日前，當客戶當月同時符合「數位帳戶平均財富達新臺幣100萬元以上」及「完成單筆換匯達等值新臺幣5,000元以上或以DAWHO數位帳戶為永豐金證券交割戶，且完成一筆證券台股現貨交易」兩項條件，下個月即可享有DAWHO現金回饋信用卡一般通路消費最高國內5%、國外6%回饋、悠遊卡自動加值最高5%回饋，再享活儲年利率最高1.5%、每月最多30次免費跨行提款與轉帳優惠，於2026年底前更有機會獲得限量訂閱制學習平台—豐學 Prime 2.0 30天的免費體驗。永豐銀行表示，年終獎金不只是犒賞，更是財富起點，DAWHO希望能陪伴著客戶存下第一桶金，並持續放大資產，打造更有效率的資產配置。秉持集團持續科技創新的精神，以科技翻轉服務，為客戶提供最佳的金融服務體驗。

以上訊息由永豐DAWHO提供