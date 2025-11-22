放大普發現金成詐團誘餌 老婦誤信10倍獲利受騙
高雄謝姓婦人領政府普發1萬元現金，不料誤信詐騙集團慫恿可獲利10倍，把1萬元投入對方指定帳戶後，對方再要她繼續投資，她向銀行求證，才知道受騙，普發1萬元現金落入詐團口袋。
政府普發1萬元現金，包括銀行及許多公司行號都釋出放大普發現金的訊息。73歲的謝姓婦人在網路，看到投資公司「普發現金轉投資，翻利10倍賺」的訊息，以為也是放大普發現金的管道，便與對方聯繫。
謝婦因想還清負債80萬元，加對方的Line以後，對方表示配合他們公司操作，4、5次就可以還清債務。同時群組中有人貼出1張300多萬元的合作金庫支票，稱是投資的獲利。
謝婦一時不察，信以為真，11月18日到自動櫃員機領普發1萬元，另和她的存款1萬元共2萬元，匯到對方指定的帳戶。
不久，詐團再要求謝婦配合操作，繼續投入6萬元，老婦起疑，隔天老婦拿群組中的支票圖片，向合庫行員求證。行員通報員警到場，自群組內容，確認是投資詐騙圈套，老婦才知受騙，停止匯款，但普發1萬元已經落到詐團手中。
