放大普發萬元最速Pay 掃台灣Pay最高送20%
普發現金就要啟動，「台灣Pay」祭出回饋放大萬元。像是在台北市師大商圈、新店裕隆城威秀商場消費、到「米炭火燒肉」用餐均享20%現金回饋。開車出遊至台亞加油站加油，都能獲得10%儲值金。在「全聯」或「大全聯」也能使用「台灣Pay」，更獨享「大全聯」8%福利點回饋，前往韓國旅行也能掃「台灣Pay」，筆筆給15%好康，免稅店交易再加送5%。
就在各銀行紛紛縮減大全聯福利時，「台灣Pay」逆勢大送好康，自11月21日起至12月4日止，於大全聯使用「台灣Pay」單筆交易金額滿1,000元，即送福利點800點，限量回饋3,750筆，每福利卡限得一次，可以好好運用萬元。
「台灣Pay」還放大購物、美食的優惠。來到「師大商圈」可在特色小吃、服飾店花小錢，買到超高CP值商品；到新店裕隆城6樓~7樓威秀商場指定櫃位消費，以「台灣Pay」掃碼交易通通送20%，每人最高領1,000元。呼朋引伴到「米炭火燒肉」餐廳炒熱感情，「台灣Pay」幫忙省下餐費，掃碼付款不限金額送20%，每人最高贈500元。
進入秋冬季節，不論是出門旅遊，或是在家追劇打電動，超商是補給生活用品重要基地。即日起至11月15日於全家便利商店購物，出示「台灣Pay」付款條碼(限綁定金融卡/帳戶)支付，單筆滿200元回饋20元，每人最高有5次回饋機會。
開車出遊主要花費之一就是「油錢」，即日起至11月30日到全台台亞加油站人工加油，單筆加油不限金額，掃「台灣Pay」給10%回饋，每人最高領回500元，等於加油5,000元內都有福利，就算全台跑透透都能拿到優惠。
近年韓國成為國人最愛的旅遊地區，現在於韓國的各大超商、指定免稅店、咖啡廳都能用「台灣Pay」結帳，今年底前筆筆回饋15%，每月最高送1,500元台幣，在新世界、現代、樂天免稅店血拼，單月累積滿3,000元新台幣額外再享5%現金回饋，每人每月最高獲得1,000元，是旅韓必備利器。
