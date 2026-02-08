放大空間變明亮！老屋改造化身童趣北歐宅，實現溫馨小家庭生活！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 恆岳設計

小編帶你看好宅

由老屋改造的 25 坪居所，屋主為一家三口，設計師藉由格局開放，減少動線的阻礙，並引入了充裕的採光，搭佐舒適自然的莫蘭迪綠色調和童話小屋造型，為小家庭的生活迎入休閒療癒的氛圍。



設計師取消了原有的餐廳空間，讓客廳得以享有開闊的空間感，也是家人平時相處互動的核心空間。室內以溫潤木調和莫蘭迪綠為主題色，而通往私領域和衛浴的入口以隱藏門設計使視覺更顯一致，大幅延伸了沙發背牆和客廳的尺度。電視牆和收納櫃加入童話木屋的意象，在滿足生活機能之餘，更挹注了活潑的童趣感。



中島檯面取代了餐廳機能，成為兼具收納、備餐等功能的多功能用餐區，並連結了內部的廚房，提升家人的生活互動；同時藉由廚房的開放，也使公領域看起來更加寬敞，得以最大化地使用居家空間。



主臥室以寧靜藍和純白為主，並在木材質中加入嵌燈照明，作為床頭大樑的修飾，洋溢著療癒舒眠的空間氛圍。床尾處則設定為收納區，滿足衣物和棉被的收納需求；採光良好的窗邊加入多功能桌，結合梳妝和閱讀機能，挹注多元實用性。次臥為單人房設定，融入自然木調的溫潤感和輕盈的移動家具，給予未來變化的彈性。

廣告 廣告

小編的最愛

設計師利用公領域窗邊位置，規劃出一個和室空間，除了日常的休憩外，也納入隱藏升降桌和洞洞板收納，提升空間的機能性，並能成為孩子的閱讀學習場域，或是額外的生活儲物空間。

恆岳設計／蔡岳儒

地址：台北市中山區林森北路50號4樓-1

電話：0937070794、02-25627755

Email：hengyuehdesign@gmail.com

網站：http://www.hengyueh.com.tw/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>恆岳設計

立即聯絡>>>恆岳設計