放大點數價值3祕訣 首推銀行商城換好康

「點數經濟」當道，銀行提供卡友的點數回饋「1點等於1元」，以點數折抵消費金額就能省下不少銀兩。若想放大點數價值有3大祕訣：「透過銀行商城換購商品」、「兌換電子票券」與「折抵生活帳單」，這讓點數不再只是生活中的小確幸，而是幫忙省下大筆開銷的「秘密武器」。

近年信用卡「點數回饋」悄悄重回主流，不同於過去累積紅利點數的複雜計算方式，各銀行多半主打「1點等於1元」，讓信用卡同時具有「現金回饋」與「紅利回饋」優點，像是國泰世華CUBE卡的「小樹點」、台新Richart卡的「台新Point」、中國信託uniopen聯名卡的「OPENPOINT」等。每次刷卡交易所獲的點數都能在APP內即時查詢，還能用來折抵刷卡金額。

其實運用3大祕訣就能放大點數價值：第1是「透過銀行商城換購商品」，不少銀行為增加去化點數的通路，同時開發本業以外的賺錢管道，會在網銀系統中額外建立點數商城，以「半買半相送」的購物方案滿足客戶需求。比如國泰世華的「小樹購」，原價5,990元的Apple AirPods 4主動降噪款藍牙耳機，只要1點加4,949元就能入手，原本價值僅1元的點數，瞬間膨脹1,041倍。

第2是「兌換電子票券」，除了各種商品外，在銀行商城中還有大量的「電子票券」提供兌換，以台新銀行的「Richart Mart」為例，全家便利商店虛擬禮物卡原價1,000元，使用970點台新Point就能購得，相當於在全家購物享97折；肯德基原價263元的豪華獨享餐，在站內僅須172點就能換到，等於打66折。

第3是「折抵生活帳單」，一般來說，點數只能用於折抵刷卡金額，到超商臨櫃繳納水電費、電信費等帳單無法刷卡，因此無法以點數折抵。不過，中國信託uniopen聯名卡主要回饋OPENPOINT點數，只要在7-ELEVEN繳納帳單時出示uniopen會員條碼，就能將點數以1點1元的方式，100%抵扣帳單金額。若平時消費累積的點數夠多，還有機會「水電費全免」、「講電話不用錢」。

