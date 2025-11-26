放學了霸凌卻沒停止！近2成兒少遭受網路霸凌，兒盟：「限制時間」用處不大
雖然已有多個國家陸續推動社群平台最低使用年齡，與更嚴格的青少年保護措施時，台灣的孩子仍在一個幾乎「零門檻」的網路世界中摸索成長。
根據兒福聯盟針對全台21,539名國高中生的「社群使用習慣」調查顯示：有高達 84% 學生每天使用社群媒體，22% 幾乎整天掛在線上。隨著網路成為主要社交場域，孩子的情緒與關係被帶上螢幕，校園霸凌也延伸成 24 小時的網路攻擊。
近半學生開「小帳」做真正的自己
青少年最常使用的社群平台為 Instagram、TikTok（抖音），通訊以 LINE 為主。但高黏著度也帶來資訊過載與社群焦慮。
31.4% 曾因回覆太慢被誤會
29.3% 因回覆太短惹朋友生氣
46.3% 開立小帳隱藏真實心情
僅 33.3% 自認「網路上的自己＝現實的自己」，顯示孩子渴望表達自我，卻害怕受傷。
霸凌移到螢幕上：近兩成學生親身遭網路霸凌
兒盟列舉九種網路霸凌樣態，學生最常聽到的事件包括：
班群公審、嘲笑同學（35.7%）
被排除在群組之外（25.6%）
私訊截圖上傳、公然嘲笑（23.4%）
更有 18.6% 學生親身受害，其中 7.5% 遭遇三種類型以上的攻擊。值得注意的是，39.4% 的旁觀者選擇沉默，使受害者承受第二波傷害。
網路霸凌後遺症
在遭遇網路霸凌的學生中：
48.9% 出現社交焦慮或社交障礙
45.4% 產生身心症狀（失眠、頭痛、腸胃不適）
42.2% 自尊受挫、覺得自己沒有價值
15.1% 曾萌生自傷或自殺念頭
此外，女生受到的傷害明顯更深。曾被霸凌的女生中：
58.2% 出現社交焦慮（比男生高 20%）
19.1% 曾有自傷念頭（是男生的 2 倍）
平均 3.1 種身心症狀（男生 2 種）
IG、Threads、TikTok使用者更容易受傷
調查指出，使用 TikTok / 抖音、Threads 的青少年遭遇的霸凌形式較多；使用Instagram、Threads的學生，身心負面反應也較未使用者高。
管手機不如管關係
雖然43.3%家長會限制上網時間，但研究顯示——「限制時間」不能降低霸凌風險。真正的保護網還是需要父母的關心與理解。根據兒盟研究：
高關懷家庭的孩子遭網路霸凌比例較低（16.1% vs. 21.7%）
55.2% 願意向父母求助（低關懷僅 27.3%）
心理創傷、焦慮與自傷念頭也顯著較少
兒盟呼籲：從傾聽開始，陪孩子一起面對網路
在社群已成生活一部分的年代，禁止使用並不實際。兒盟建議家長、師長：
1. 發生霸凌時：求助、保留證據、通報
孩子不應沉默承受；旁觀者也應伸出援手。
2. 協助孩子建立情緒調節與人際能力
研究顯示，情緒調節與社交技巧佳的青少年受霸凌風險較低，傷害也較輕。
3. 運用「家長陪伴 5 步驟」
眼：觀察孩子情緒變化
耳：傾聽、不急著責備
心：先同理，再討論
腦：協助找出壓力出口、減少社群暴露
口：必要時尋求專業與法律協助
當孩子願意說、願意被理解，網路才會是連結，而不是利刃。
