放學回家驚魂記！女童夜闖高架匝道 Uber急閃仍擦撞

未走斑馬線穿越快速道路匝道，12歲女童遭網約車擦撞幸無大礙。（圖 ／翻攝畫面）

台北市大安區12日晚間9時25分左右，基隆高架道路下方敦化南路匝道口發生一起驚險交通事故，1名就讀附近國小的12歲高姓女學生，晚間放學後欲穿越基隆路二段，前往對向公車站搭車返家，卻未依規定行走行人穿越道，誤闖快速道路匝道區域，與1輛正準備下匝道的網約計程車發生擦撞，所幸僅受到擦挫傷，並無生命危險。

警方調查指出，事故發生當時，高姓女學生自臥龍街由東往西步行，疑似為求方便，擅自穿越基隆高架道路下方敦化南路匝道旁的排水孔通道，未依交通規定使用行人穿越道，就在她進入車流匯集的匝道區域時，1輛由基隆高架準備下匝道、由42歲陳姓男子駕駛的Uber小客車行經該處，雙方發生碰撞。

陳姓駕駛表示，發現女童突然出現在前方後，立即向左打方向盤試圖閃避，但因距離過近，車輛右側車身及後視鏡仍擦撞到女童左側身體，導致女學生左手臂與膝蓋多處擦挫傷，事故發生後，警方與救護人員迅速到場，將女童送往台北醫學大學附設醫院急診治療，所幸意識清楚，經檢查後並無大礙。

警方指出，該起事故依A2類交通事故成案處理，陳姓駕駛酒測值為0，駕照及行照皆正常，詳細肇事責任仍待進一步釐清。警方也藉此呼籲，行人尤其是學童，夜間過馬路務必遵守交通號誌並行走行人穿越道；駕駛人行經匝道及視線死角路段時，更應提高警覺、落實防禦駕駛，以避免類似意外再度發生。

