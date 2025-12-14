放學回家驚魂記！女童夜闖高架匝道 Uber急閃仍擦撞
台北市大安區12日晚間9時25分左右，基隆高架道路下方敦化南路匝道口發生一起驚險交通事故，1名就讀附近國小的12歲高姓女學生，晚間放學後欲穿越基隆路二段，前往對向公車站搭車返家，卻未依規定行走行人穿越道，誤闖快速道路匝道區域，與1輛正準備下匝道的網約計程車發生擦撞，所幸僅受到擦挫傷，並無生命危險。
警方調查指出，事故發生當時，高姓女學生自臥龍街由東往西步行，疑似為求方便，擅自穿越基隆高架道路下方敦化南路匝道旁的排水孔通道，未依交通規定使用行人穿越道，就在她進入車流匯集的匝道區域時，1輛由基隆高架準備下匝道、由42歲陳姓男子駕駛的Uber小客車行經該處，雙方發生碰撞。
陳姓駕駛表示，發現女童突然出現在前方後，立即向左打方向盤試圖閃避，但因距離過近，車輛右側車身及後視鏡仍擦撞到女童左側身體，導致女學生左手臂與膝蓋多處擦挫傷，事故發生後，警方與救護人員迅速到場，將女童送往台北醫學大學附設醫院急診治療，所幸意識清楚，經檢查後並無大礙。
警方指出，該起事故依A2類交通事故成案處理，陳姓駕駛酒測值為0，駕照及行照皆正常，詳細肇事責任仍待進一步釐清。警方也藉此呼籲，行人尤其是學童，夜間過馬路務必遵守交通號誌並行走行人穿越道；駕駛人行經匝道及視線死角路段時，更應提高警覺、落實防禦駕駛，以避免類似意外再度發生。
看更多 CTWANT 文章
丈夫員旅返家「突提離婚」稱無小三介入 他提粿王情節酸：也去了美國？
民眾自發種菜！台南人行道綠帶成「開心農場」 粉專讚：這條路看起來很好吃
醫剖出奇蹟寶寶！她忍腹痛多年竟懷孕 媽腹腔懷胎還有10公斤腫瘤
其他人也在看
賓士 Baby G 入門越野休旅預想造型搶先看！維持經典硬派風格但更靈巧
賓士先前預告將在 2026 年推出一款全新入門越野 SUV，而其測試身影也在近日曝光，因此外媒《Kolesa.ru》便以此為根據繪製出 Baby G 預想造型，搶先一睹賓士全新入門越野 SUV 的可能樣貌。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
KIA 2027年式全新3排座豪華休旅Telluride搶先亮相，奢華風格直追Range Rover
跳躍式的進化之下，韓系兩大品牌Hyundai和KIA，不僅跳脫過往廉價的定位，更朝向奢華發展，尤其是KIA品牌，旗下車款帶著刀幾分的時尚與未來本技感的設計，在歐美市場攻城掠地，KIA 三排座豪華SUV大型運動休旅Telluride，2020車型首次亮相時便在兰北美市場爆紅。五年後，它仍然是該品牌最暢銷的車款之一，也是市場上最受歡迎的三排座大型SUV之一。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
驚悚瞬間! 車開到一半"引擎蓋掀起" 玻璃碎裂噴濺
南部中心／洪明生 屏東報導真的是驚悚一瞬間，屏東一名駕駛日前從汽車保養廠把車開回家，沒想到開到一半，引擎蓋卻突然掀了起來，打上擋風玻璃上，駕駛瞬間看不到前方路況，還因為撞擊力道太大，連玻璃都碎裂，四處噴濺，原來是保養廠幫他維修完車子，沒有把引擎蓋蓋好，才發生這麼誇張的事情。民視 ・ 1 天前 ・ 2
三菱 XForce 正式油耗出爐！平均 17km/l、年底台北車展發表
10 月底開始預售的三菱（Mitsubishi） XForce，雖然尚未正式上市，但接單穩定增加，中華汽車甚至將明年第一季設定為「突破 5,000 張」的重要目標。隨著能源署公布最新國產車耗能證明，XForce 台灣版油耗也正式曝光，平均油耗達 17km/l，為年底台北車展前再添一波話題熱度。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Toyota 熱門越野 SUV 霸氣升級！Land Cruiser 250 粗獷樣貌更具魅力
自 Toyota 推出全新越野休旅 Land Cruiser 250 以來，隨即成為越野車界的當紅炸子雞，也成為各家改裝品牌大展身手的最佳主角，而專精 SUV 及皮卡升級的日本改裝品牌 Weed 便在 2025 關西車展上推出最新 Land Cruiser 250 改裝作品，以更加搶眼的硬派越野樣貌成功變成全場焦點。自由時報汽車頻道 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
Mustang出現二輪版！福特把野馬變成電動二輪車
不只賣車，Ford近年持續強化品牌生活化路線，今年更端出橫跨時尚、科技與性能的「Holiday Gift Guide」年度禮物指南，從模型、體驗課程到動力系統通通包辦。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
國道驚現車輛飛簷走壁！網：飛航模式已啟動
[Newtalk新聞] 國道1號北向276公里昨日晚間出現車輛「飛簷走壁」畫面，民眾行車紀錄器畫面在社群平台引發熱議，「在高速遇到一台車飛簷走壁，這是什麼高科技嗎？」國道警方指出，疑似因身體不適擦撞內側護欄，所幸送醫後並無大礙。 影片中1輛自小客車行駛國道1號北向台南嘉義間276公里處，處於內側車道，先是逐漸偏離車道，隨後擦撞內側護欄，甚至車身一度「爬上」內側車道邊緣，猶如電影場景。網友直言「飛航模式已啟動」、「這是水溝蓋跑法高階技巧，小狗尿尿跑法」、「終於知道為什麼護欄上面會有很多線而且還非常長」。 同時網友發現，事故車輛後方有1輛白色賓士車跟隨，沿路好心閃燈保護示警，網友留言「白色賓士車打雙燈應該是保護那台車。內車道時速100以上。怕後面來車一不小心。就gg」、「然看出來大白是在示警，但不用這麼犧牲吧...」、「最強大的是還有人敢開在它後面」。 國道警方指出，事故車駕駛為56歲陳姓男子，疑似因身體不適，導致車輛偏離車道並擦撞內側護欄肇事。駕駛人送醫檢查後並無大礙，亦未受傷，經檢測確認無飲酒情形。警方提醒，用路人行駛高速公路時務必專注車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，如出現身體不適或精神新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
獨家》車主哭養車超貴！北部人嘆「保養.清潔.停車」年花9 .2萬
擁有一台車，對不少民眾來說，是便利也是門面! 不過從保養、維修到停車、保險養車成本年年攀升，根據交通部統計，北部人一年 平均就要花 9.2萬元在汽車相關支出上，讓不少車主直呼負擔越來越重，對此專家也分析，不只維修費，停車費用、保險費，動輒就要上萬元。 #養車#保養#清潔#停車#支出東森新聞影音 ・ 19 小時前 ・ 1
鹿港轎車碰撞公所資源回收車! 3人.1女童受傷送醫
中部中心/李文華 彰化報導彰化縣鹿港鎮，有一輛自小客車，與鹿港鎮公所清潔隊，資源回收車，發生碰撞，一共造成3名成人，以及一名女童受傷，幸好送醫治療，沒有生命危險，警方初判雙方都有肇責！鹿港資源回收車碰撞自小客。穿著白紗小洋裝、綁啾啾的妹妹，雖然覺得胸口痛痛，但是，她好乖巧，既沒有哭也不鬧，小公主端正的坐著，跟著大人搭救護車送醫！妹妹坐上大人開的自小客車，在13日上午10點多，在彰化縣鹿港鎮西濱快速道路，與媽祖路交叉口，與鹿港鎮清潔隊的資源回收車，碰的一聲撞在一起！車體有夠硬的資源回收車，右前車頭處稀巴爛，可以想見撞擊力道有多大，59歲林姓駕駛，原本開著回收車，左轉西濱底下道路，到肇事地點，不小心與37歲黃姓駕駛，自小客沿媽祖路直行行駛，兩車出事了！鹿港資源回收車碰撞自小客。回收車駕駛1人，自小客3人受傷，由救護車送彰濱秀傳醫院治療，幸好都沒有生命危險。原文出處：鹿港轎車碰撞公所資源回收車! 3人.1女童受傷送醫 更多民視新聞報導暴風雪強襲北日本 北海道接連車禍、秋田電車脫軌高雄小黃司機引火自焚！恐嚇車行「家破人亡」 衝撞入內起火燃燒同歸於盡? 運將不滿車牌遭回收 "點火燒車"直衝車行民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
Toyota 全新商標現身台灣！90 年代經典中置跑車有望進軍國內
日前 Toyota 在日本註冊「GR MR2」商標，引起全球車迷轟動，意味著曾經咤吒 90 年代車壇的中置小跑車要重新復活，近日台灣智慧財產局網站上也出現「GR MR2」商標，屆時這款經典跑車也有望進軍國內市場。自由時報汽車頻道 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
台灣汽機車數再衝新高 養車1年耗8.4萬元「北部最貴」
台北市 / 綜合報導 政府鼓勵公共運輸，不過汽機車數量卻創下新高。根據交通部調查，養車的費用變貴了，去年平均每輛自用小客車要花8.4萬元養車，比往年高,其中北部人最辛苦，每年要付9.2萬元，停車費就占了1萬2，養車負擔明顯高於其他縣市！一天花錢有三盤菜盤肉盤方向盤，而且方向盤含金量不斷上升，交通部統計台灣汽車養車成本，去年平均每輛一年花8萬4317元，其中北部車主負擔最重，一年花超過9萬元。北部車主說：「沒有算油錢的話應該不用，修車成本，包括人力成本，材料成本，都比中南部要高，這是合理的。」修車廠業者說：「地價物價什麼都貴，變得東西都貴，台北市哪個地方不用花錢，出門就是要花錢。」台灣養車用在加油及充電費花最多，一年平均36000多，其次是保養維修費15000多元，分區看北部的年平均養車支出92000多元，其中停車費占了快12000，是其他縣市2.6倍到9.5倍，中部和南部，車主養車一年花上約7.9萬元，東部約6萬多，金馬離島約5.1萬元，北台灣的車主養車的擔子特別重。車主說：「應該是保養比較貴，每年在二到三萬，工資也漲，零件也貴，什麼東西都貴，所以養一台車不簡單。」台灣養車開銷中，油錢和電費是依里程數而定，屬於變動最大的支出，其他有保險費保養維修費稅金，另外停車費過路費罰單等，都是無法預料的支出，儘管養車費用上漲，汽機車數量卻持續增加，專家認為通勤人口的最後一哩路，不見得有方便的公車捷運等公共運輸代替，還是得回頭去開車。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前 ・ 1
MIDO美度表推出Multifort Chronometer 1 Racer 熱血藍橘賽車魂 精準天文台腕錶登場
MIDO美度表以賽車精神為核心，推出全新Multifort Chronometer 1 Racer系列腕錶。從黑色錶盤到藍橘色細節，每一道線條都彷彿被引擎拉動般充滿張力。此錶款選用源自1960年代耐力賽車的經典藍橘配色，這也是賽車世界最具代表性的速度標誌。MIDO將這段賽道文化融入當代製錶工藝，使Multifort Chronometer 1 Racer在嚴謹的結構中，展現出更鮮明、更具動感的視覺風格。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
助歐洲車對抗中國車 歐盟擬推小型車專屬優惠政策
（中央社布魯塞爾12日綜合外電報導）英國金融時報報導，歐洲聯盟（EU）計劃推出一項「歐洲製造」小型車新分類，將提供特別停車權、較寬鬆的法規及更優惠的補貼，以協助歐洲車廠抵禦中國電動車競爭。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 83
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 9
NBA》Victor Wembanyama傷癒歸隊替補出戰貢獻22分 領軍馬刺斬斷雷霆16連勝晉級NBA Cup決賽
NBA Cup西區決賽今天（14日）於賭城拉斯維加斯舉行的聖安東尼奧馬刺客場對決奧克拉荷馬雷霆的比賽。此役馬刺Victor Wembanyama回歸賽場，並從板凳端貢獻22分9籃板成績，搭配上Stephon Castle、De'Aaron Fox、Devin Vassell等人得分皆破20，終場馬刺就以111比109斬斷雷霆16連勝，並成功挺進NBA Cup決賽。將在12月17日的冠軍戰中對決紐約尼克，爭取最後殊榮及每位球員逾50萬美金的高額獎金。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 10
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 38
23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生
資深媒體人呂文婉12日透過臉書激動宣布，23歲女兒Mareen通過律師高考，正式成為準律師。她感性寫下「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下」，並曬出與女兒日本旅遊的合照，母女倆溫馨依偎畫面充滿濃濃親情。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117
又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國防部標案近日被揭由室內裝修公司「福麥國際」就拿下近6億元火藥採購標案，另還有以登記販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」在...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 135
坣娜追思會藝人政商到場送別⋯寇世勳悲慟「太年輕了」
藝人坣娜於十月逝世，今（14）她的丈夫薛智偉為她舉辦了一場名為「IN LOVING MEMORY」的追思會，她的演藝工作跨足歌唱、戲劇、電影等領域，後來致力於瑜伽事業，也與丈夫薛智偉專注於猶太文化交流，因此有多位藝人及政商皆到場送別。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 25