放學後有人陪 國小課後照顧成家長後盾

雲林縣吳厝國小課後班學生完成作業後，從事攀爬運動

苗栗縣建功國小課後班學生完成作業後，從事籃球運動

臺中市草湖國小課後班設計成語對對碰遊戲

為協助家長妥善銜接學童放學後的照顧需求，營造安全、穩定且可負擔的課後支持環境，教育部國教署持續協助地方政府辦理國小課後照顧服務班。113學年度全國各縣市開設的課後照顧服務班約有47.5萬人次學生參加，其中，國教署補助低收入戶、身心障礙及原住民等三類弱勢學生約8.8萬人次，補助經費約5.6億元，透過制度性支持，讓更多孩子在放學後能獲得妥善照顧，也讓家長能安心投入工作。

國教署表示，課後照顧服務班以「照顧」為核心，並非課業補習延伸，而是結合生活照顧、完成回家作業、閱讀活動與多元體驗，協助學童在穩定的陪伴中完成每日學習與生活所需。學校可依實際情形，運用校內空間自行辦理，或委託立案的非營利公私立機構、法人或團體辦理，並在與家長充分溝通後規劃服務時段與內容，採使用者付費原則，提供家庭平價且可信賴的課後照顧選擇。

雲林縣吳厝國小課後照顧服務班的學生在完成每日作業後，透過攀爬運動鍛鍊專注力與耐心，並在反覆的嘗試中逐步建立自信與成就感。此外，學校也安排了多樣化的桌遊活動，讓孩子在獲得妥善照顧之餘，能從遊戲中享受樂趣並訓練反應力。為確保服務品質，學校更積極引進志工與社區資源，不僅充實了課後班的經費，也為孩子帶來更豐富的照顧支持。

苗栗縣建功國小妥善規劃課後班的活動內容，除了協助孩子完成回家作業與提供生活照顧外，老師也帶領孩子們在校園內從事籃球運動，並搭配益智動腦活動，讓孩子在放學後仍兼顧身體活動與思考能力的發展，培養健康的生活與學習習慣。

臺中市草湖國小課後班設計成語對對碰等遊戲活動，引導孩子在互動中練習語文、彼此合作，讓課後時光在歡笑中自然展開。對許多孩子而言，課後班不只是等待家長下班的空間，而是一段有人陪伴，能安心遊戲與嘗試的溫暖時光。

國教署強調，課後照顧服務班是支持家庭、照顧孩子的重要公共服務，未來將持續與各地方政府攜手，鼓勵各校整合校內外資源，發展多元且具在地特色的課後照顧模式，兼顧服務量能與品質，讓孩子在放學後依然擁有溫暖陪伴的學習與生活空間，也讓家長能放心工作、孩子能安心成長。