放學時間醉男倒補習班門口 師生嚇壞急報案

校園旁邊引發驚魂！台北信義區一間補習班放學期間，突然一名醉漢倒在門口，讓師生都嚇了一跳，報警處理，這名男子是當地頭痛人物，每天都喝得醉醺醺，這次醉倒在補習班門口，才會造成恐慌。

警方：「還行嗎。」

警方在補習班前面不斷關心，躺在地上的男子。警方：「還是你要去公園休息，你不能坐在人家補習班門口啊，來，起來。」

警方不斷跟男子表示，不能睡在補習班前，試圖請他換個地方睡，但是男子都沒有回應。事發在台北市信義區一間補習班，鄰近放學時段，一名男子卻醉倒在門口，民眾見狀，擔心會嚇到學童，於是請求警方幫忙，過程中，男子表示自己身體不舒服，於是警方幫忙打給119，要將男子送醫。警方：「他喝到站不起來。」

根據了解，這名60多歲的男子沒有工作，時常從白天就開始喝酒，喝醉了就在公園倒頭就睡，每天都醉醺醺的。雖然男子沒有對社會造成傷害，但因為他這次醉倒的地點有點尷尬，怕會造成學童和家長的恐慌，才會請警方前來幫忙結束這場虛驚。

