放學遇恐嚇！女街友涉持剪刀攔路 3學生急躲餐廳求助

台中三名女學生放學途中驚遇一名持剪刀女街友攔阻恐嚇，幸學生機警躲進餐廳求助脫險！警方隨即鎖定逮捕這名女街友，依恐嚇公眾罪嫌送辦。社會局調查顯示，該女街友自2月起在台中車站附近流浪，一直拒絕安置及家屬聯繫，當局表示將協助就醫，並與家屬商討後續照顧事宜，以免憾事再生。

女街友持剪刀涉恐嚇女學生！台中火車站驚魂，急躲餐廳逃命求救。(圖／民眾提供)

台中火車站附近發生一起恐嚇事件，三名女學生放學途中遭一名女街友持剪刀攔阻恐嚇，所幸學生機警躲進附近餐廳求助脫離險境。事後警方迅速鎖定並逮捕了一名黃姓女街友，查扣作案工具剪刀，依恐嚇公眾罪嫌將其函送台中地檢署偵辦。社會局調查顯示，這名女街友為彰化人，今年2月來到台中車站附近，拒絕接受安置及家屬聯繫，社會局表示將協助其就醫並與家人討論後續照顧事宜。

學生們立即跑進附近一家餐廳尋求庇護。(圖／民眾提供)

這起驚險事件發生在台中復興路上靠近火車站處，時間是6日晚間6時30分左右，天色已暗。三名女學生在放學回家路上，發現一名40多歲婦女在嘴裡碎碎念，隨著她們加快腳步，這名婦女竟從口袋掏出剪刀逼近，讓學生們感到十分害怕。學生們立即跑進附近一家餐廳尋求庇護，向店家表示：「可以借我們躲一下嗎？後面有人在追我們，很怪。」

事件發生在台中復興路上靠近火車站。(圖／TVBS)

餐廳員工見狀立即請三位學生坐下，而該名持剪刀的婦女在看了餐廳內一眼後便離開。考慮到學生安全，店家不僅協助她們避難，等待約10分鐘後，雖然發現嫌犯已朝另一方向離開，店家仍安排店員陪同三位學生去搭車，以防該名婦女再次出現。

餐廳店家見狀立即請三位學生坐下，而該名持剪刀的婦女在看了餐廳內一眼後便離開。(圖／TVBS)

當晚學校接獲通知後立即報警，警方隨即組成專案小組，通過調閱監視器追查，找到這名婦女，確認她是一名黃姓女街友，並查扣了作案工具剪刀，依刑法恐嚇公眾罪將其函送台中地檢署偵辦。

40多歲婦女在嘴裡碎碎念後，竟從口袋掏出剪刀逼近學生。(圖／TVBS)

台中市社會局進一步調查發現，這名黃姓女街友是彰化人，自今年2月開始在台中車站附近流浪。社會局表示，儘管遊民小組每天都會進行查訪關懷，但這名女街友一直拒絕接受社會局的安置庇護，也不願與家屬聯絡。社會局強調，將會連結相關單位協助這名街友就醫，同時與她的家人討論後續的居住照顧事宜，以防類似事件再次發生。

