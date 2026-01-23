放寒假了 花蓮學校安全叮嚀城鄉大不同

卓清國小校長宣導寒假安全

保護學生在寒假期間的安全，放假前一天，花蓮各校都加強宣導，除了提醒學生完成寒假作業、切勿3C成癮、注意安全外，因應學生的生活圈不同，也有不一樣「安全叮嚀」。



位於花蓮縣卓溪鄉的卓清國小，學校是典型的「部落小學」，每到農曆春節，孩子們除了有各式零食，還有不同的鞭炮可以玩，校長劉千瑜說，學校特別提醒小朋友「鞭炮安全需知」，希望小孩不要「玩瘋了」。



而位於花蓮市區、鄰近重慶市場的信義國小，平時就是買菜人潮聚集的地方，農曆年前更是人車擁擠，學校則特別加強「交通安全宣導」，同時也提醒，不要過度飲食、注意健康作息。



另外，考量寒假期間，孩子會隨家長外出訪友或旅遊，花蓮縣政府教育處也特別製作「遭遇隨機攻擊的應變」單張，希望能提升學生與家長的危機處理能力。