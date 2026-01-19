放寒假回家魂斷路口！20歲男大生閃逆向車自摔…「腦部重創」慘死

記者吳泊萱／台中報導

台中霧峰發生死亡車禍，20歲男大生疑閃逆向轎車自摔，頭部重創亡。（圖／翻攝畫面）

台中霧峰發生死亡車禍，16日晚間6時許，一名20歲曾姓男大生騎機車行經峰堤路、草湖路口時，疑似為了閃避逆向行駛的車輛，失控摔車，猛烈撞擊導致曾男當場失去生命跡象，經送醫搶救不治，目前警方正在釐清肇事責任歸屬。

路口監視器拍下，16日晚間6時許，20歲曾姓男大生騎機車沿峰堤路行駛，正要通過草湖路口時，發現對向一輛白色轎車跨越雙黃線行駛，曾男疑似為了閃避白車，失控自摔。人車倒地瞬間竄出大量火星，機車噴飛數公尺遠，曾男也因猛烈撞擊失去生命跡象，倒臥路中間。

猛烈撞擊力道導致機車噴飛數公尺遠，男大生當場失去生命跡象，熱心民眾上前急救。（圖／翻攝畫面）

路過民眾見狀紛紛停車上前救援，有人幫忙擋車指揮交通，有人幫忙施作CPR，隨後救護車趕赴現場將曾男送醫救治，但最終曾男因頭部創傷，搶救不治。

警方表示白色轎車有跨越雙黃線行為，研判男大生是為了閃避白車才摔車。（圖／翻攝畫面）

據了解，曾姓男大生家住烏日，平時在南部唸大學，不料竟在寒假返家期間出車禍，也讓家屬悲痛欲絕。警方表示，肇事雙方均無酒駕情事，初判白車駕駛洪男（50歲）有跨越雙黃線違規行為，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待調查釐清。

