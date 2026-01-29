放寒假找高中同學玩！2男大生雙載撞電桿…「1人墜溝、1人掛鐵網」雙亡

記者吳泊萱／苗栗報導

回苗栗找高中同學玩，2大學生雙載出車禍，1人飛墜水溝、1人掛鐵絲網雙亡。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣頭屋鄉台13線，昨日（28日）下午發生死亡車禍，兩名大學生雙載準備前往同學家玩，卻在半路自撞電線桿，猛烈撞擊導致1人飛墜水溝，另1人掛在附近鐵絲網上，雙雙死亡。據了解，事故發生當下，除了死者二人還有一名同行的歐姓男大生，歐男騎在二人前方，發現二人失聯後，一度折返尋人未果，直到接獲警方通知，才知道同學雙亡。

林姓男大生騎車載李姓男大生，半路失控自撞電線桿雙亡。（圖／翻攝畫面）

據了解，死亡的大學生分別是21歲林男及20歲李男，二人都在北部念大學，趁寒假回苗栗。昨日（28日）與高中同學歐男相約外出吃飯，飯後3人分乘2部機車，準備到歐男家玩。事故發生前，歐男騎在前方領路，林男騎車載李男跟在後方，騎到一半，歐男發現二人不見，折返尋人未果，撥打電話也無人接聽，隨後接到警方來電，才知道同學出車禍雙亡。

據監視器畫面顯示，二人共乘的機車在行進間，因不明原因衝向路肩，一頭撞上路邊的電線桿，騎車的林男飛墜水溝，四肢骨折；後座的李男則噴飛，懸掛在附近的鐵絲網上，整個人血肉模糊。二人因傷勢過重，經送醫搶救不治。今日（29日）檢警針對二人遺體進行相驗，初判死因為多重創傷大量出血，詳細死因及事故發生原因仍有待後續調查釐清。

