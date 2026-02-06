放寒假調整作息 頭好壯壯長高關鍵

寒假開始了，相信不少家長，都會盯著高中以下的孩子，準備趁著這個長假，要好好拚身高。今年寒假，會是長高「超車期」，還是「停滯期」呢？關鍵還是在於孩子必須改掉幾個壞習慣、以及吃對食物。

今年適逢史上最長寒假，球場上已經多了不少奔跑的孩子；這個時間點少了課業壓力，也讓家長開始期待，能不能趁這段長假，幫孩子把身高"補一點回來"。新光醫院健康管理部醫療副主任 柳朋馳：「我們會建議可以好好利用，這個過年 休假的期間，或者是放長假的時間， 可以讓小朋友的作息還是要維持正常，那因為減少了課業上平常的壓力， 可以讓他去 多去戶外走動， 甚至打球的部分。」

醫師指出，雖然不可能僅僅一個寒假就能明顯長高，但對身高原本就比較落後的孩子來說，這段時間的作息與活動量，卻是影響後續成長的重要關鍵。新光醫院健康管理部醫療副主任 柳朋馳：「在跑動的過程，可以刺激他生長板的一個成長，那另外一個就是在飲食的部分上，就減少一些高糖分，或者是油炸的東西的攝取， 那以蛋白質的部分居多，這樣可能對於他後面，在無論是肌肉跟骨骼的成長上，都會有所幫忙。」

除了運動與作息，中醫師也建議從飲食調養著手，像是四神湯，裡頭包括山藥、蓮子、茯苓、芡實，都有助健脾顧腸胃；冬天也可搭配蘿蔔湯，至於胃口較弱的孩子，則可以用黃耆、紅棗泡水來輔助調養。中醫師 賴俊宏：「在中醫的角度來講，我們在生長的時候要注意三個臟腑，那第一個就是我們的脾臟，脾臟其實主要就是跟我們的，消化吸收相關，腎臟的話其實比較接近於，西醫所講的生長激素，所以 腎臟的部分，應該有聽過說我們會建議小孩子，在長高期間要多做垂直跳躍的動作，其實這個動作，主要是在刺激我們腳底的湧泉穴，所以說他跟腎臟相關，腎臟可以幫助我們的長高的部分。」

說到底，孩子長高沒有捷徑；不過寒假正是調整作息與飲食的好時機。睡眠、運動、營養缺一不可，搭配適合的調養方式，才能幫助孩子把握成長的關鍵期。

