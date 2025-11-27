放寬中國籍者參政 卓榮泰質疑：效忠哪一國？

〔記者鍾麗華／台北報導〕立院國民黨團總召傅崐萁提案修改「國籍法」，要讓未完成放棄中華人民共和國國籍的中配，可以擔任中華民國公職。行政院長卓榮泰昨晚接受電視專訪表示，若有雙重國籍的立委質詢他，他要反問，「你的雙重效忠到底效忠誰，到底是代表哪個國家來問我，我要回答中華民國還是中華人民共和國，我都不清楚」；他強調，這要斷然拒絕，絕對不能發生。

卓揆昨晚接受年代新聞台「新聞面對面」專訪，他表示，「國籍法」規定公職不能有雙重國籍，對其他國家都適用，但有國民黨人士稱中華人民共和國不是外國，「我也不能把他當作本國，這就是一個雙重效忠的問題」。

卓揆指出，若要參選公職，就要清楚告訴國人，「你只效忠中華民國，參選公職就要效忠中華民國」，政府要求參選人撤銷國籍，為難的是中華人民共和國，不要拿來為難中華民國。

對於被問到是否擔心台灣瀰漫親中氛圍，卓揆表示，他擔心的是類似狀況並非國人自動自發，而是由於對岸滲透、融合影響，改變國家未來的命運，陷入茫茫不知的危險，「這不是我們的選擇」，等到有天2350萬人都說要成為中國人，誰阻止得了？

卓揆說，若對岸透過滲透國軍、社會等，讓人民產生錯誤觀念，台灣將走向錯誤道路，因此賴總統才在今年國安高層會議上提出5項威脅、17項因應措施，避免錯誤訊息改變國家與民眾的命運。

