放寬中配參政修法最快明付委 藍指補破網 綠稱全力反制

國民黨團總召傅崐萁提案修法，增訂大陸地區人民參選公職不適用國籍法放棄國籍規定，最快可望於28日立法院會付委審查。國民黨團今天(27日)表示，該項修法不是幫中配爭取特權，而是「補破網」。民進黨團則痛批這是國民黨協助中國、破壞台灣民主的最惡法案，民進黨會強力反制。

中配因未放棄中華人民共和國國籍被解除公職，國民黨團總召傅崐萁提出國籍法修正草案，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法第20條放棄國籍規定，這項修正最快可望於28日立法院會交付委員會審查。

國民黨立委陳玉珍27日表示，依據國籍法規定，外國人若因非可歸責於當事人的事由，導致無法取得喪失原有國籍證明者，可免提出喪失原有國籍證明，由於中配拿不到喪失原有國籍證明，因此傅崐萁提出國籍法修法，這並非幫中配爭取特權，而是補破網的法律修正。陳玉珍：『(原音)兩岸關係條例第20條有規定說設籍10年後可以登記參選，兩岸條例沒有規定，所以要跟其他人一樣，都是適用選罷法、國籍法各方面。但是因為兩岸人民條例沒有規定當選後任職的資格條件，所以我們今天把這個漏洞補起來。』

對於傅崐萁提出的國籍法修正草案可望於28日進入實質審查，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤表示，這是國民黨協助中國、破壞台灣民主的最惡法案，民進黨團會持續追蹤該項修法進度，也會全力反對該修法進入後續實質審查程序。吳思瑤：『(原音)我們要讀懂、要看清中共的意圖，我們也要讀懂、要看清藍、白所有掩護的動作，都是跟中國一整套的劇本。所以是不是逕付二讀，我們會全面來反制，但是社會的支援是很重要的，社會的發聲是很重要的。』

民進黨團幹事長鍾佳濱也表示，中國國家情報工作法明定凡是中華人民共和國國民，負有配合國家進行情報蒐集工作，若違背，將受到法律制裁。因此，傅崐萁所提的國籍法修法背離民主國家公務員對國家忠誠原則，因為公務員代表國家依法行使公權力，不可能負擔他國政府法律規範其蒐集情報或顛覆其他國家的任務，不可以有雙重效忠對象。