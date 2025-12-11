放寬人工生殖對象！ 范雲：保障女性生育自主、落實子女最佳利益

民進黨立委范雲。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院今（11）日通過《人工生殖法》修正草案，放寬滿18歲單身女性及女同志配偶可使用人工生殖技術，並增訂須使用自身子宮與卵子、術前子女最佳利益評估、簽署受術配偶同意書等規範。修法也將讓受術者可知悉捐贈者的國籍、血型及膚色。對此，民進黨立委范雲表示肯定，並再次強調修法是回應女性生育權與子女最佳利益的重要一步。

范雲指出，台灣人工生殖技術領先世界，但現行法規卻嚴格限制僅能由「異性戀夫妻」且經診斷為不孕者使用，明顯與時代脫節。她表示，2019年《司法院釋字第748號解釋施行法》通過後，女同志伴侶已能合法結為配偶，單身成年女性也早已能依法收養子女，卻無法透過人工生殖孕育具有血緣關係的下一代，法律規定早已不合情理。

她也強調，助孕科技與人工生殖牽涉專業且複雜的議題，經她多次諮詢婦女團體與性別團體後，共識十分清楚：修法須同時保障女性身體自主權、回應多元家庭的生育需求，並兼顧子女最佳利益。

她肯定行政院提出的版本，內容與她連續兩屆推動的修法方向一致，聚焦開放單身女性及女同志配偶進行人工生殖，同時納入子女最佳利益評估與血緣知悉權。

范雲表示，現行制度下單身女性可合法收養，已離婚或未婚的單身女性使用人工生殖孕育孩子「合情合理」。她也強調，修法同時明定子女最佳利益與相關保障，讓兒童的權益不會因家庭形式不同而被忽視。

范雲最後指出，自己於本屆提出的修法草案，已於去年3月完成一讀，期待立法院能儘速進入實質審查，讓法律真正反映台灣社會的多元與進步。

